Furor por la Fiesta de la Torta Negra en General Lavalle con entrada gratis:

La Fiesta de la Torta Negra se realizará el 6 y 7 de junio en General Lavalle con entrada libre y gratuita. Foto: Redes sociales.

La localidad bonaerense de General Lavalle volverá a convertirse en uno de los principales puntos turísticos y culturales de la provincia de Buenos Aires con la llegada de una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Torta Negra. El evento se realizará el sábado 6 y domingo 7 de junio con entrada libre y gratuita y ofrecerá propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, actividades culturales y recorridos turísticos para toda la familia.

La tradicional torta negra lavallense es uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía bonaerense. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Las fiestas regionales son eventos populares que generan expectativa en la gente y el deseo de poder disfrutarlo como una escapada de fin de semana. En cuanto a la Fiesta de la Torta Negra, que ya se consolidó como uno de los encuentros más representativos de la ciudad, tendrá este año un cierre especial con la presentación de Los Palmeras, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia argentina.

La Fiesta de la Torta Negra vuelve a General Lavalle con actividades para toda la familia

La octava edición de la Fiesta de la Torta Negra se desarrollará sobre la avenida Mitre, principal arteria de General Lavalle, donde se montará un gran predio con puestos gastronómicos, feria de emprendedores y espectáculos en vivo durante las dos jornadas.

Uno de los principales atractivos será la presencia de históricas panaderías locales que elaboran la clásica torta negra lavallense, un producto típico de la gastronomía regional que con el paso de los años se transformó en símbolo de identidad para el distrito.

Durante el festival habrá puestos gastronómicos, feria de artesanos, actividades culturales y espectáculos en vivo. Foto: Facebook

Entre los establecimientos participantes estará la tradicional Panadería Del Pueblo, señalada por muchos vecinos como el lugar donde nació esta reconocida receta bonaerense.

Además de la propuesta gastronómica, la Municipalidad impulsará visitas guiadas a museos y sitios históricos de General Lavalle, con el objetivo de combinar turismo, cultura y patrimonio local en un mismo evento.

Desde el municipio remarcaron que buscan consolidar nuevamente a la ciudad como un punto de encuentro regional durante el fin de semana, promoviendo actividades accesibles para vecinos y turistas de distintas localidades.

Los Palmeras serán el gran cierre musical de la Fiesta de la Torta Negra

El broche de oro de esta edición estará a cargo de Los Palmeras, grupo histórico de la cumbia argentina que llegará a General Lavalle para encabezar la jornada final del festival.

La banda santafesina atraviesa una nueva etapa artística luego de la salida de Rubén “Cacho” Deicas en 2025. Actualmente, el grupo continúa con las voces de Pablo López y Lucas Delfratte, manteniendo el estilo que los convirtió en referentes indiscutidos de la cumbia nacional.

Los Palmeras serán los encargados de cerrar una de las celebraciones gastronómicas más importantes de la provincia. Foto: Facebook / Municipalidad General Lavalle.

En declaraciones recientes, integrantes del grupo destacaron el vínculo construido con distintas generaciones de fanáticos y aseguraron: “Los Palmeras son una marca registrada. Hace 50 años que hacen bailar a la gente”.

También remarcaron que la esencia musical de la banda seguirá intacta pese a los cambios recientes en la formación. “El estilo es inconfundible y vamos a seguir manteniendo esa línea musical”, afirmaron.

Gastronomía, turismo y tradición: por qué la Fiesta de la Torta Negra es un clásico bonaerense

Con el paso de los años, la Fiesta de la Torta Negra logró transformarse en uno de los eventos más convocantes del calendario turístico bonaerense, especialmente durante la temporada baja. La combinación de música en vivo, gastronomía típica y propuestas culturales convirtió al festival en un atractivo para visitantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.

La histórica Panadería Del Pueblo participará nuevamente de la Fiesta de la Torta Negra con sus recetas tradicionales. Foto: Instagram / municipalidad_general_lavalle.

La organización municipal adelantó que el objetivo será convertir esta edición en “una fiesta histórica”, con actividades que se extenderán durante ambas jornadas y una fuerte presencia de productores, emprendedores y artistas locales.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta de la Torta Negra promete volver a reunir a miles de personas en General Lavalle para disfrutar de tradición, música popular y uno de los productos gastronómicos más emblemáticos de la provincia.