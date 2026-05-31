"La casa de los espíritus" se puede ver en Prime Video. Foto: Prime Video.

Con un elenco latinoamericano y algunas figuras del cine español, Prime Video estrenó la serie basada en la novela de Isabel Allende de 1982 “La casa de los espíritus”. La saga familiar de ocho episodios, que abarca medio siglo, está centrada en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba), que viven en un país conservador de América del Sur marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Con producción de Eva Longoria y la propia autora, el épico relato de realismo mágico tiene una realización hermosa y cálida, muy afín con lo que es la historia de estas mujeres. En el reparto seleccionaron a varios argentinos para cumplir roles destacados en esta historia.

Quiénes son los argentinos que actúan en “La casa de los espíritus”

Rochi Hernández es Alba

Actriz y cantante que ha trabajado en obras de teatro como “Next to Normal” o Juegos, ¿cuál es tu límite?“. También ha dado vida a personajes de televisión y streaming como en “Argentina tierra de amor y venganza” y en “Coppola, el representante”.

En esta serie es el personaje que escribe y relata la historia familiar a partir de los cuadernos de su abuela Clara. Ya desde el comienzo. Alba vuelca toda esa información en la novela que está escribiendo.

"La casa de los espíritus"se puede ver en Prime Video. Foto: Prime Video.

Chiara Parravicini es Rosa

Cantante, compositora y actriz, se hizo conocida por su rol de Yamila en “Soy Luna”. Ni bien terminó la serie sacó su primer disco, “Wilder”, con canciones compuestas en inglés. Luego editó “Sola Conmigo” y está grabando su tercer álbum en Los Ángeles. Tiene un costado muy relacionado con la moda, colaborando en producciones con Chanel, Dior y Carolina Herrera.

Es Rosa del Valle (conocida como “Rosa la bella”), quizás el personaje más etéreo de esta historia, fundamental y trágico en la novela. Es la hermana mayor de Clara, famosa por su belleza irreal, cabello verdoso y piel transparente. Su inesperada muerte por un veneno destinado a su padre marca el inicio de la trama y la vida de la familia.

"La casa de los espíritus"se puede ver en Prime Video. Foto: Prime Video.

Dolores Fonzi es Clara adulta

Comenzó a trabajar como modelo y en 1998 tuvo su debut actoral en “Verano del ’98”. Luego dejó la serie para formar parte del elenco de “Plata quemada” de Marcelo Pineyro y fue parte de producciones internacionales como “El aura” y “La cordillera”. Desarrolló una exitosa carrera como directora y guionista con los largometrajes “Blondi” y “Belén”. Tuvo dos hijos con Gael García Bernal y actualmente está en pareja con Santiago Mitre.

En “La casa de los espíritus” es Clara, la protagonista, en su versión adulta. Su personaje tiene dones de clarividencia, telequinesis y el poder de hablar con fantasmas, algo que sus padres comprendieron y celebraron. Tienen una personalidad alegre y sosegada que, de mayor, se convierte en una figura central en la crianza de su nieta Alba (Rochi). Es el pilar espiritual y emocional de su familia, transformando la “gran casa de la esquina” en un centro de misticismo, ayuda social y refugio, mientras mantiene una relación compleja y distante con su esposo, Esteban Trueba (Alfonso Herrera).

"La casa de los espíritus"se puede ver en Prime Video. Foto: Prime Video.

Nicolás Francella es Miguel

El hijo de Guillermo Francella lleva una destacada carrera en cine y televisión desde su debut en 2000 con “Papá es un ídolo”. Alcanzó proyección internacional al trabajar en la serie española “Alta mar”.

Aparecerá en los episodios 4 y 5 de “La casa de los espíritus” encarnando a Miguel, un joven revolucionario, idealista y líder de la resistencia armada de extrema izquierda. Se convierte en el amante y novio de Alba (Hernández), influyendo en su compromiso político contra la dictadura militar.