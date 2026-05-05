Deportivo Cuenca 0 - 0 San Lorenzo: así fue el empate por la Copa Sudamericana 2026
Terminó el partido en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.
¿A qué hora juegan Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, ubicado en Cuenca.
¿Por dónde ver en vivo Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Deportivo Cuenca y San Lorenzo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Cabero Rebolledo, José, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Deportivo Cuenca 0 - San Lorenzo 0. Las acciones llegaron a su fin en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro de Cuenca y los equipos se disponen a retirarse del campo para sacar conclusiones de lo mostrado hoy en la Copa Sudamericana 2026.
Deportivo Cuenca vs San Lorenzo por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Deportivo Cuenca y San Lorenzo por Copa Sudamericana 2026.
88´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
88´ Cambio en San Lorenzo
Entra Diego Herazo y sale Agustín Ladstatter.
87´ Córner para Deportivo Cuenca
Ejecuta el tiro de esquina David González.
87´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Yeltzin Erique fue bloqueado por Orlando Gill.
86´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mathías De Ritis fue bloqueado por Facundo Ferrero.
85´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Auzmendi fue bloqueado por Santiago Postel.
85´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
85´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Matías Klimowicz y el remate se va afuera.
84´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
81´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
81´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Jeremy Mejía y el remate se va afuera.
79´ Cambio en San Lorenzo
Entra Mathías De Ritis y sale Alexis Cuello.
79´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Matías Klimowicz y sale Germán Rivero.
79´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Jeremy Mejía y sale Bryan García.
78´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
77´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Jorge Ordóñez y el remate se va afuera.
76´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bryan García fue bloqueado por Orlando Gill.
76´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
75´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Facundo Gulli y el remate se va afuera.
74´ Tarjeta amarilla para Deportivo Cuenca
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Germán Rivero.
73´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
73´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Facundo Gulli y el remate se va afuera.
70´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David González fue bloqueado por Orlando Gill.
68´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
68´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Ignacio Mosquera y sale Andrés López.
67´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de David González y el remate se va afuera.
66´ Córner para Deportivo Cuenca
Ejecuta el tiro de esquina Yeltzin Erique.
66´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Ordóñez fue bloqueado por Orlando Gill.
65´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
64´ Tarjeta amarilla para Deportivo Cuenca
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jorge Ordóñez.
64´ Córner para San Lorenzo
Ejecuta el tiro de esquina Matías Reali.
63´ Cambio en San Lorenzo
Entra Agustín Ladstatter y sale Teo Rodríguez Pagano.
63´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Cuello fue bloqueado por Facundo Ferrero.
61´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra David González y sale Melvin Díaz.
60´ Tarjeta amarilla para Deportivo Cuenca
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Melvin Díaz.
59´ Córner para San Lorenzo
Ejecuta el tiro de esquina Matías Reali.
59´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Cuello fue bloqueado por Facundo Ferrero.
56´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Melvin Díaz y el remate se va afuera.
56´ Córner para Deportivo Cuenca
Ejecuta el tiro de esquina Yeltzin Erique.
54´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Jhohan Romaña.
51´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Santiago Postel.
51´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Auzmendi fue bloqueado por Facundo Ferrero.
48´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
45´ Cambio en San Lorenzo
Entra Facundo Gulli y sale Juan Rattalino.
45´ Cambio en San Lorenzo
Entra Matías Reali y sale Nahuel Barrios.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Córner para San Lorenzo
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Tripichio.
43´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Melvin Díaz fue bloqueado por Jhohan Romaña.
42´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Auzmendi fue bloqueado por Facundo Ferrero.
42´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Cuello fue bloqueado por Patricio Boolsen.
39´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Rattalino.
37´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
37´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Alexis Cuello y el remate se va afuera.
36´ Tarjeta amarilla para Deportivo Cuenca
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Patricio Boolsen.
35´ Córner para San Lorenzo
Ejecuta el tiro de esquina Teo Rodríguez Pagano.
31´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
31´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Juan Rattalino y el remate se va afuera.
29´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Jorge Ordóñez y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
27´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Manuel Insaurralde y el remate se va afuera.
27´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Tripichio fue bloqueado por Santiago Postel.
27´ Córner para San Lorenzo
Ejecuta el tiro de esquina Teo Rodríguez Pagano.
25´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Cuello fue bloqueado por Facundo Ferrero.
25´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Jhohan Romaña.
24´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Jhohan Romaña.
20´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
20´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Rodrigo Auzmendi y el remate se va afuera.
13´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Santiago Postel.
10´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
9´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Alexis Cuello y el remate se va afuera.
8´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego Jhohan Romaña.
7´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Jorge Ordóñez y el remate se va afuera.
0´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Deportivo Cuenca y San Lorenzo por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por José Cabero.
Formación confirmada de Deportivo Cuenca
Titulares
- (1) Facundo Ferrero
- (28) Patricio Boolsen
- (53) Yeltzin Erique
- (25) Andrés López
- (6) Santiago Postel
- (19) Melvin Díaz
- (20) Bryan García
- (30) Mateo Maccari
- (8) Edison Vega
- (43) Jorge Ordóñez
- (11) Germán Rivero
Suplentes
- (12) Ethan Minda
- (23) Eddie Guevara
- (2) Ignacio Mosquera
- (37) Carlos Arboleda
- (14) Jeremy Chacón
- (49) David González
- (16) Jeremy Mejía
- (21) Stalin Morocho
- (29) Matías Klimowicz
- (9) Nicolás Leguizamón
Entrenador: Jorge Célico
Formación confirmada de San Lorenzo
Titulares
- (12) Orlando Gill
- (32) Ezequiel Herrera
- (55) Lautaro Montenegro
- (4) Jhohan Romaña
- (8) Manuel Insaurralde
- (13) Juan Rattalino
- (3) Teo Rodríguez Pagano
- (24) Nicolás Tripichio
- (29) Rodrigo Auzmendi
- (28) Nahuel Barrios
- (9) Alexis Cuello
Suplentes
- (25) José Devecchi
- (35) Alejo Cordoba
- (16) Guzmán Corujo
- (6) Mathías De Ritis
- (34) Fabricio López
- (26) Gonzalo Abrego
- (10) Facundo Gulli
- (5) Ignacio Perruzzi
- (18) Diego Herazo
- (14) Agustín Ladstatter
- (11) Matías Reali
- (17) Gregorio Rodríguez
Entrenador: Gustavo Álvarez
Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Deportivo Cuenca y San Lorenzo?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Deportivo Cuenca recibe a San Lorenzo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.