86´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mathías De Ritis fue bloqueado por Facundo Ferrero.

85´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Auzmendi fue bloqueado por Santiago Postel.

85´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

85´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!

Disparo de Matías Klimowicz y el remate se va afuera.

84´ Saque de arco para Deportivo Cuenca

Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.