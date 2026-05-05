Puerto Cabello Vs Cienciano Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Puerto Cabello vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Misael Delgado, ubicado en Valencia.

¿Por dónde ver en vivo Puerto Cabello vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Puerto Cabello y Cienciano se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Puerto Cabello vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Derlis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Puerto Cabello recibe a Cienciano por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Misael Delgado y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!