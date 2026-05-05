Juventud Vs Atlético Mineiro Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Juventud vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo Juventud vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Juventud y Atlético Mineiro se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Juventud vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rey Hilfer, Leandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Juventud recibe a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Centenario y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!