Independiente Petrolero Vs Caracas Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente Petrolero vs. Caracas, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Olímpico Patria, ubicado en Sucre.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Petrolero vs. Caracas, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Independiente Petrolero y Caracas se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Petrolero vs. Caracas, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Alarcón Limo, Joel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente Petrolero choca ante Caracas, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Estadio Olímpico Patria ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.