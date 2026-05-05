Rosario Central Vs Libertad Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Libertad, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.

¿Por dónde ver en vivo Rosario Central vs. Libertad, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Rosario Central y Libertad se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Rosario Central vs. Libertad, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pereira Sampaio, Wilton, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Rosario Central recibe a Libertad por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Gigante de Arroyito y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!