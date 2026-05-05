Barcelona Vs Boca Juniors Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Boca Juniors, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Banco Pichincha, ubicado en Guayaquil.

¿Por dónde ver en vivo Barcelona vs. Boca Juniors, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Barcelona y Boca Juniors se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Barcelona vs. Boca Juniors, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Betancur Gutiérrez, Carlos Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Barcelona recibe a Boca Juniors por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Banco Pichincha y el pitazo inicial se escuchará a las 21:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!