Franco Colapinto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 sufrió una modificación en su programación para este domingo. La FIA, tras consensuar con la categoría y los organizadores locales, resolvió que la largada se realice a las 14 (hora de la Argentina), adelantando el horario original que estaba previsto para las 17:00.

“Después de discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo, que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, detallaron mediante un comunicado oficial.

El Alpine de Franco Colapinto Foto: REUTERS

Esta decisión técnica busca evitar que las inclemencias climáticas afecten la seguridad de los competidores y el desarrollo del evento. Además, se suma un factor legal determinante: la legislación vigente en Florida prohíbe la realización de espectáculos públicos al aire libre si existe peligro de caída de rayos por actividad eléctrica.

Con el ajuste horario, la actividad principal del domingo quedó fijada para las 14:00 en Argentina. La grilla de salida, encabezada por Kimi Antonelli, tendrá al argentino Franco Colapinto partiendo desde la octava posición.

Así largan los primeros puestos en Miami:

Kimi Antonelli Max Verstappen Charles Leclerc Lando Norris George Russell Lewis Hamilton Oscar Piastri Franco Colapinto

Franco Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto no tuvo una buena largada y terminó 10° en la carrera sprint del GP de Miami

Franco Colapinto no tuvo una buena largada en la carrera sprint del Gran Premio de Miami y terminó 10°, sin la posibilidad de sumar los primeros puntos de la temporada.

El triunfo quedó en manos del actual campeón del mundo, Lando Norris, mientras que el podio lo completaron Oscar Piastri y Charles Leclerc.

El piloto de Alpine perdió su puesto en la largada a manos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sumó un punto al cruzar la bandera a cuadros en la octava posición.

Colapinto mantuvo un ritmo similar al de su compañero durante gran parte de la competición. Sin embargo, a partir de la vuelta 12 tuvo que defenderse de Isack Hadjar. El francés logró superarlo en el giro 17 al atacarlo sobre la curva 4, por lo que el argentino finalizó décimo y volvió a ver frustrado su objetivo de sumar algún punto.

Lando Norris leads a McLaren 1-2 in Miami! 👏



The Sprint results are in, following a post-race penalty for Kimi Antonelli 📊⬇️#F1Sprint #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/ks75t1eK5x — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Miami, una pista exigente y estratégica

El circuito de Miami cuenta con 5.412 kilómetros, 19 curvas y un diseño que exige precisión en los sectores lentos y potencia en las rectas.

Desde su incorporación al calendario en 2022, se transformó en una de las fechas más atractivas del campeonato.

La combinación de calor, humedad y muros cercanos convierte cada vuelta en un desafío.