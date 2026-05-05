Sporting Cristal Vs Palmeiras Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Lima.

¿Por dónde ver en vivo Sporting Cristal vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Sporting Cristal vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Darío, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Sporting Cristal y Palmeiras válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.