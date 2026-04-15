EN VIVO | Santos vs. Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 21:30 en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro.
6´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Bontempo fue bloqueado por Oscar Toledo.
3´ Gooool de Santos
Neymar marca para Santos con asistencia de Gabriel Barbosa.
3´ Córner para Deportivo Recoleta
Ejecuta el tiro de esquina Héctor López.
2´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Oscar Toledo.
1´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Gabriel Barbosa y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Santos y Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Fernando Véjar.
Formación confirmada de Santos
Titulares
- (77) Gabriel Brazão
- (18) Igor Vinícius
- (31) Gonzalo Escobar
- (98) Adonis Frías
- (14) Luan Peres
- (48) Gustavo Henrique
- (49) Gabriel Bontempo
- (15) Willian Arão
- (9) Gabriel Barbosa
- (10) Neymar
- (21) Moisés
Suplentes
- (1) Diógenes Vinicius
- (38) Rafael Gonzaga
- (4) Lucas Veríssimo
- (16) Thaciano
- (28) Christian Oliva
- (5) João Schmidt
- (30) Miguel Terceros
- (22) Álvaro Barreal
- (11) Rony
- (7) Robinho Júnior
- (19) Lautaro Díaz
- (32) Benjamín Rollheiser
Entrenador: Cuca
Formación confirmada de Deportivo Recoleta
Titulares
- (13) Oscar Toledo
- (3) Luis Cardozo
- (14) Claudio Figueredo
- (8) Fernando Galeano
- (28) Luis Mendoza
- (4) Marcos Pereira
- (7) Ronal Dominguez
- (19) Héctor López
- (31) Manuel Schupp
- (9) Richard Ortiz
- (24) Thiago Vidal
Suplentes
- (1) Andrés Marsengo
- (27) Julio Domínguez
- (20) Marcelo Cañete
- (21) Claudio Garay
- (34) Mathias Masi
- (10) Junior Noguera
- (23) Juan Núñez
- (16) Carlos Vera
- (37) Juan Falcon
- (39) Giuseppe Guggiari
- (22) Francisco Pacher
Entrenador: Jorge González
¿Quién transmite el partido de Santos y Deportivo Recoleta?
Argentina: DGO se encarga de pasar el partido esta noche.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santos recibe a Deportivo Recoleta en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
