Racing Club Vs Independiente Petrolero Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Racing Club vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Presidente Perón, ubicado en Avellaneda.

¿Por dónde ver en vivo Racing Club vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Racing Club y Independiente Petrolero se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Racing Club vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Aragón Bautista, Augusto Bergelio, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Racing Club recibe a Independiente Petrolero por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Presidente Perón y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!