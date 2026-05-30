Kvaratskhelia Foto: REUTERS

Cuando Paris Saint-Germain salga a jugar la final de la Champions League 2025/26 ante Arsenal en Budapest, muchas miradas se quedarán con los nombres más instalados del equipo francés. Pero hay un futbolista que resume mejor que nadie el crecimiento ofensivo del conjunto de Luis Enrique y que llega a la definición europea con números que explican su impacto real: Khvicha Kvaratskhelia. El extremo georgiano suma 10 goles y 6 asistencias en 15 partidos de esta edición del torneo, una cifra que lo coloca entre los jugadores más determinantes de toda la competencia y en el centro de una final que puede consagrarlo definitivamente en la élite.

El camino inesperado que lo llevó desde Georgia hasta la élite europea

La historia de Kvaratskhelia no empezó en una cantera gigante ni en una liga acostumbrada a exportar figuras de inmediato. Nació en Tiflis el 12 de febrero de 2001 y se formó en el Dinamo Tbilisi, antes de pasar por Rustavi, por una etapa en Lokomotiv Moscú, por su consolidación en Rubin Kazán y luego por Dinamo Batumi, donde terminó de afirmarse antes del gran salto internacional. Ese recorrido, lejos de las autopistas tradicionales del fútbol europeo, ayuda a entender por qué durante un tiempo fue visto como un talento enorme, aunque todavía ajeno al radar central de las superpotencias del continente.

Kvaratskhelia; Torino vs. Napoli. Foto: Reuters.

Lo que distingue su carrera es justamente eso: no fue una aparición artificial ni una moda de una sola temporada. Fue una construcción paciente, empujada por el desequilibrio en el uno contra uno, la agresividad para encarar y una capacidad muy poco común para mezclar gambeta, pausa y decisión cerca del arco. Con el tiempo, esa mezcla dejó de parecer una promesa y empezó a verse como lo que hoy ya nadie discute: un futbolista de impacto grande en escenarios grandes.

Napoli fue el punto de quiebre: ahí nació Kvaradona

La explosión definitiva llegó con su desembarco en Napoli en 2022. Su irrupción en Italia fue inmediata: desborde, cambio de ritmo, creatividad en los últimos metros y una personalidad que conectó enseguida con una plaza apasionada y demandante. En su primera gran campaña en la Serie A, fue una de las caras del histórico título napolitano, el primero del club en 33 años, y terminó además distinguido como MVP del campeonato. Esa combinación de rendimiento y conexión emocional le dio un apodo con peso simbólico enorme en la ciudad: “Kvaradona”, una comparación que dice mucho más sobre el vínculo con la gente que sobre una simple etiqueta de marketing.

Khvicha Kvaratskhelia; Georgia vs. Portugal; Eurocopa. Foto: Reuters.

Los números de su paso por el club italiano explican por qué dejó de ser una revelación para convertirse en una certeza. Según el perfil oficial del PSG, cerró su ciclo en Napoli con 107 partidos, 30 goles y 29 asistencias en todas las competiciones. No fue solo un jugador vistoso; fue un futbolista con producción constante, influencia real y capacidad para sostener su nivel a lo largo de varias exigencias competitivas. Eso fue lo que lo puso definitivamente en el mapa de los gigantes europeos.

El salto al PSG y el impacto que encontró con Luis Enrique

En enero de 2025, el PSG oficializó su llegada con contrato hasta 2029, en una operación que diferentes coberturas ubicaron alrededor de los 70 millones de euros, sin contar bonus. La apuesta del club francés tenía lógica total: sumar talento diferencial, desequilibrio por banda y una pieza capaz de producir goles y asistencias en un contexto de máxima exigencia. Además, Kvaratskhelia se convirtió en el primer jugador georgiano en la historia del PSG, un dato simbólico para el club y también para la proyección internacional del fútbol de su país.

En París no solo mantuvo lo que ya traía de Italia: lo profundizó. Si en Napoli había brillado por la espontaneidad, en el equipo de Luis Enrique su juego sumó capas tácticas. Aprendió a integrarse mejor a la presión, a leer cuándo atacar por fuera y cuándo cerrar por dentro, y a participar de un sistema donde el ataque no depende de una sola estrella, sino de la coordinación entre varias piezas. Esa evolución explica por qué hoy se lo ve más completo, más maduro y también más influyente en partidos decisivos.

Los números que explican por qué llega como una amenaza real a la final

Las estadísticas de esta Champions son el mejor resumen de su temporada europea. Kvaratskhelia registra 15 partidos, 10 goles, 6 asistencias y más de 1.000 minutos jugados, con una incidencia ofensiva altísima para una competencia que castiga cualquier caída de rendimiento. Esos datos oficiales lo ubican entre los máximos protagonistas del recorrido del PSG rumbo a Budapest y refuerzan su condición de pieza clave en el entramado ofensivo del campeón vigente.

Supercopa de Europa, Tottenham vs. PSG. Foto: REUTERS

Además, el contexto agranda todavía más su figura. PSG llega a la final con la posibilidad de defender la corona continental y enfrentar a un Arsenal que busca su primera Champions. En ese cruce entre una defensa sólida y un ataque que produjo a gran escala durante el torneo, Kvaratskhelia aparece como el perfil que más puede romper el libreto: acelera, cambia la dirección, filtra, define y obliga a tomar decisiones incómodas a cualquier línea defensiva. Por eso, más que un complemento de lujo, llega a la final como una de las amenazas más concretas del equipo francés.

No es solo una figura del PSG: también es un símbolo para Georgia

Otro punto que vuelve más potente su historia es lo que representa fuera del club. El propio perfil oficial del PSG remarca su continuidad en la selección y su rol importante en la proyección internacional de Georgia, mientras registros actualizados lo ubican con 49 partidos y 22 goles con la camiseta nacional. Eso lo convierte no solo en una figura del momento, sino también en el gran rostro del fútbol georgiano contemporáneo. En términos narrativos y emocionales, ese detalle suele funcionar muy bien con la audiencia porque combina ascenso personal, identidad nacional y consagración internacional.

La final ante Arsenal puede cambiar su dimensión para siempre

En una final de Champions, un gran partido no solo decide un trofeo: también puede cambiar la escala con la que se mira a un futbolista. Si Kvaratskhelia logra imponer su desequilibrio en Budapest, su nombre quedará todavía más asociado a las noches grandes de Europa. Ya no es el jugador exótico que sorprendió en Napoli ni la revelación que muchos descubrieron tarde. Hoy es una pieza central de un equipo campeón, un extremo que combina producción, talento y peso competitivo. Y en el partido más importante del año, eso puede valer muchísimo.

En ese sentido, su historia ya no se resume en el impacto de un apodo ni en la sorpresa de sus primeros meses en la élite. La verdadera noticia es otra: Kvaratskhelia dejó de ser promesa para convertirse en protagonista. De Tiflis a París, de Napoli a otra final europea, su recorrido encaja con uno de los relatos que mejor funcionan ante el lector moderno: el del talento que crece, se adapta y termina compitiendo donde realmente importa. Y por cómo llega, no sería raro que la final también termine llevándose parte de su firma.