River Plate Vs RB Bragantino Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan River Plate vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre River Plate y RB Bragantino se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de River Plate vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tejera, Gustavo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre River Plate y RB Bragantino válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Estadio Mas Monumental de C.A.B.A..