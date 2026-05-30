Leandro Paredes Foto: REUTERS

La previa del Mundial 2026 le sumó una preocupación inesperada a la Selección Argentina. Leandro Paredes, uno de los mediocampistas con más experiencia dentro del ciclo de Lionel Scaloni, arrastra una lesión muscular en el isquiotibial derecho y, según distintos reportes periodísticos, no estaría disponible para los amistosos previos al torneo. El foco ahora está puesto en su recuperación y en si podrá llegar en condiciones al estreno mundialista ante Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.

Qué se sabe de la lesión de Leandro Paredes

La alarma se encendió después de su último compromiso con Boca Juniors, donde ya se lo había observado con molestias físicas. Más tarde, informes coincidentes de medios deportivos señalaron que los estudios detectaron una lesión muscular en la zona del isquiotibial, una dolencia que lo dejaría fuera de los ensayos frente a Honduras e Islandia. Aunque el escenario definitivo dependerá de su evolución diaria, hoy la preocupación no pasa solo por los amistosos, sino por el impacto que esta baja puede tener en la estructura del mediocampo argentino.

Paredes y Úbeda Foto: REUTERS

Paredes no es un apellido más dentro de la lista de Argentina. Su presencia suele estar asociada a la salida limpia desde el fondo, el primer pase vertical y la lectura táctica para ordenar los ritmos del equipo. Por eso, una molestia en esta etapa condiciona mucho más que un simple recambio: obliga a revisar cargas, probar variantes y redefinir sociedades en una zona del campo que suele ser determinante en los partidos grandes. La preocupación aumenta porque el mediocampista integra la nómina de 26 convocados presentada por Scaloni el 28 de mayo.

El calendario que aprieta a la Selección Argentina

La agenda no da respiro. Antes del arranque de la Copa del Mundo, la AFA confirmó dos amistosos en Estados Unidos: el primero será ante Honduras el 6 de junio en Texas, y el segundo frente a Islandia el 9 de junio en Auburn, Alabama. Esos partidos estaban pensados como la última escala de evaluación para el cuerpo técnico, tanto desde lo futbolístico como desde lo físico. Si Paredes queda al margen, Scaloni perderá una prueba importante para medirlo en contexto de competencia.

Después llegará el turno del Mundial. De acuerdo con la información oficial de FIFA, Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Kansas City; luego jugará el 22 de junio ante Austria y cerrará la fase inicial el 27 de junio contra Jordania. Ese cronograma explica por qué cada día de recuperación cuenta y por qué el seguimiento médico sobre Paredes será minucioso hasta último momento.

Qué margen tiene Scaloni para hacer cambios

El reglamento también juega su partido. FIFA informó que cada selección puede presentar una lista final de entre 23 y 26 futbolistas, y que un jugador solo puede ser reemplazado por otro integrante de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad. Ese cambio debe realizarse hasta 24 horas antes del primer partido del equipo en el Mundial. Además, FIFA precisó que las listas oficiales de 26 serían confirmadas el 2 de junio, aunque las federaciones pueden anunciar sus nombres antes.

Selección Argentina Foto: REUTERS

Traducido al caso argentino: Scaloni todavía conserva una ventana reglamentaria si la evolución del volante no resulta favorable. Y como la AFA ya había elevado una prelista oficial de 55 jugadores, el seleccionador dispone de un universo concreto de alternativas habilitadas para una eventual modificación. Es decir, no puede convocar a cualquier nombre: el reemplazo debe salir de esa nómina previa enviada a FIFA.

Las opciones de recambio que aparecen en el horizonte

Si la situación de Paredes exigiera una decisión drástica, las opciones deben buscarse entre los mediocampistas que estuvieron en la prelista de 55 y que no ingresaron en la nómina final de 26 publicada por FIFA. En ese grupo aparecen, entre otros, Máximo Perrone, Guido Rodríguez, Alan Varela, Ezequiel Fernández y Nicolás Domínguez. Todos quedaron reglamentariamente en carrera porque formaron parte de la reserva oficial presentada por AFA.

Desde lo futbolístico, cada uno ofrece un matiz distinto. Perrone puede aportar una salida prolija y lectura posicional; Guido Rodríguez representa una variante más conservadora y de equilibrio; Alan Varela y Ezequiel Fernández suman dinámica y pase; Nicolás Domínguez agrega recorrido y energía. La decisión, si llega ese momento, no dependerá solo del nombre propio, sino del tipo de partido que imagine Scaloni para el debut y del grado real de recuperación del mediocampista de Boca.

Una preocupación que se suma a otras señales amarillas

El caso Paredes no aparece aislado. En los días previos a la concentración, distintos reportes señalaron que varios nombres importantes del plantel llegaban con molestias físicas o procesos de recuperación en curso, entre ellos Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González, Nicolás Paz, Emiliano Martínez y Lionel Messi. En ese contexto, la situación del volante refuerza una sensación que ya sobrevuela el campamento albiceleste: antes de pensar en la táctica, la primera batalla del Mundial será llegar enteros al debut.

Argentina sigue siendo una de las selecciones más potentes del torneo y mantiene la base del equipo campeón de Qatar 2022, pero este episodio obliga a mirar de cerca una zona neurálgica. Porque cuando el reloj empieza a apretar y el margen se achica, cada lesión deja de ser un problema individual y se convierte en una decisión de estructura. Y hoy, a poco más de dos semanas del estreno, la evolución de Leandro Paredes ya es uno de los temas centrales de la agenda de Scaloni.