Caracas Vs Botafogo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Caracas vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.

¿Por dónde ver en vivo Caracas vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Caracas y Botafogo se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Caracas vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Betancur Gutiérrez, Carlos Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Caracas y Botafogo válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Olímpico de la UCV de Caracas.