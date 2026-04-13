EN VIVO | Sarmiento vs. Gimnasia por Torneo Apertura 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 16:30 en el Eva Perón.
49´ Gooool de Sarmiento
Pablo Magnín marca para Sarmiento con asistencia de Santiago Salle.
45´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
45´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Cristian Zabala y el remate se va afuera.
45´ Cambio en Sarmiento
Entra Yair Arismendi y abandona Manuel García.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Eva Perón!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Eva Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
48´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Cristian Zabala.
47´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Enzo Martínez.
47´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Javier Burrai.
42´ Goool de Gimnasia
¡Testazo letal! Agustín Auzmendi anota para Gimnasia tras conectar un cabezazo.
42´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto.
41´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Barros Schelotto fue bloqueado por Javier Burrai.
36´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto.
35´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Manuel García.
32´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cristian Zabala.
31´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Javier Burrai.
31´ Cambio en Sarmiento
Entra Pablo Magnín y abandona Jhon Renteria.
27´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto.
24´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Enzo Martínez y el remate se va afuera.
24´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Barros Schelotto fue bloqueado por Javier Burrai.
21´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Marabel fue bloqueado por Pedro Silva Torrejón.
17´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Barros Schelotto fue bloqueado por Javier Burrai.
15´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Fernández.
8´ Cambio en Sarmiento
Entra Cristian Zabala y abandona Carlos Villalba.
6´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto.
5´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Miramón fue bloqueado por Javier Burrai.
1´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto.
0´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Steimbach fue bloqueado por Lucas Suárez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Eva Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sarmiento y Gimnasia por Torneo Apertura 2026 será arbitrado por Álvaro Carranza.
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
Suplentes
Entrenador: N/D
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
Suplentes
Entrenador: N/D
¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Gimnasia?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.