Cerro Porteño vs Sporting Cristal Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 28/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Cerro Porteño vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Cerro Porteño y Sporting Cristal se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Cerro Porteño vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Tigo La Huerta de Asunción.