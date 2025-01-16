Llegan los colectivos eléctricos a la Ciudad de Buenos Aires: diseño, recorrido y más detalles

El Gobierno porteño brindó información valiosa acerca de la llegada de este nuevo medio de transporte, aunque todavía se desconoce la fecha en que comenzarán a operar.

Colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

Se acerca la llegada de los colectivos eléctricos a la Ciudad de Buenos Aires, que llevará a sus pasajeros por el microcentro y el Casco Histórico del territorio porteño. Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura, publicó en X algunos detalles sobre su funcionamiento.

El funcionario hizo un hilo donde se pudo explayar sobre este novedoso medio de transporte, además de compartir algunas imágenes del diseño. “Estos buses están en etapa final de producción. Tienen 170 km de autonomía y una velocidad máxima limitada a 12 km/h para garantizar seguridad en zonas peatonales“, explicó en primer lugar.

Colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

Colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

Colectivos eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires

Si bien no dio fechas específicas, aseguró que "cada vez falta menos para que estos buses eléctricos comiencen a operar“. Además, remarcó que “son accesibles ya que piso bajo para personas con movilidad reducida”.

Bereciartua compartió también el recorrido detallado de este medio de transporte y agregó: “El microcentro y el Casco Histórico tienen un flujo peatonal alto y calles angostas. Estos buses eléctricos conectarán puntos estratégicos como Plaza San Martín, Parque Lezama y Retiro, mejorando la movilidad sin impacto ambiental".

Recorrido de los colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

Recorrido de los colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

“Con esta nueva forma de movilidad avanzamos hacia una ciudad más sustentable, inclusiva y con mejor calidad de vida para todos“. Algunos de los puntos destacados de estos colectivos eléctricos son que ”tienen cero emisiones contaminantes, mejoran la frecuencia del servicio público y serán conducidos por mujeres".

Cabe mencionar que la licitación de estos transportes la ganó la empresa DOTA, que hizo una oferta de $3500 millones. El contrato es de dos años, por lo que serán los responsables de operar dichas unidades en ese plazo de tiempo.

Colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

Colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

Tal como se puede observar en las imágenes compartidas por el funcionario porteño, los vehículos son fabricados en China y se espera que estén en el país durante 2025. Además, fuentes del Ministerio de Infraestructura indicaron a La Nación que la primera formación ya está en camino, por lo que se cree que se exhibirá antes de su entrada en funcionamiento.

Una de sus características más llamativas tiene que ver con el tamaño, ya que se encuentra a mitad de camino entre un colectivo y una combi. Se lo considera un complemento valioso de movilidad en el casco histórico de San Telmo, en especial luego del traslado del transporte vial al Metrobús de 9 de Julio, así como también a Paseo Colón.