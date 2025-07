Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Psicología del color: los 3 tonos que eligen para vestirse las personas más manipuladoras y tóxicas

Muchos factores influyen en la elección de un color. Sin embargo, cuando ciertos tonos dominan el ropero o la estética personal, estos pueden aportar “pistas” sobre cómo una persona se vincula con la sociedad.

Ropa de colores. Foto: Unsplash.

A través de estudios científicos, la psicología social descubrió asociaciones entre algunos colores y conductas humanas, como por ejemplo, el egocentrismo, la manipulación o la necesidad de control.

El tono, al igual que el lenguaje corporal, puede ser una herramienta de comunicación no verbal. En manos de personas manipuladoras, también puede ser una forma de controlar la percepción ajena.

Paleta de colores. Foto: Unsplash.

Es importante destacar que la relación entre color y personalidad no es una regla matemática. Muchos factores influyen en la elección de un color: la moda, el contexto cultural, entorno profesional o estado de ánimo.

Sin embargo, cuando ciertos colores dominan el ropero o la estética personal, estos pueden aportar “pistas” sobre cómo una persona se vincula con la sociedad. A continuación, los 3 colores que usan las personas “tóxicas”.

Los 3 colores que eligen para vestirse las personas manipuladoras y tóxicas

Rojo : seducción, poder y agresión

La ropa de color rojo está asociada a seducción, poder y agresión. Foto: Unsplash.

Investigaciones de la Universidad de Rochester, lideradas por el psicólogo Andrew Elliot, demostraron que este color puede aumentar la atracción sexual, pero también está asociado con la competencia y agresividad.

Según un experimento publicado en ‘Journal of Personality and Social Psychology’, se observó que los hombres que veían a mujeres vestidas de rojo las consideraban más atractivas y sexualmente receptivas.

Otro estudio del mismo autor reveló que los atletas que vestían de rojo eran percibidos como más dominantes. En entornos laborales, también se relacionó con individuos con alto grado de competitividad.

Negro : autoridad, distancia emocional y frialdad

La ropa de color negro está asociada a autoridad, distancia emocional y frialdad. Foto: Unsplash.

Un estudio hecho por la Universidad de Colorado, publicado en ‘Social Psychological and Personality Science’, indicó que los árbitros deportivos que vestían de negro imponían sanciones más severas.

Según la experta en color Karen Haller, autora de ‘The Little Book of Colour’, las personas que se visten habitualmente de negro tienden a buscar una barrera protectora entre ellas y el mundo exterior.

El uso del negro como escudo puede ser típico en individuos que manipulan a otros desde un lugar de distancia y superioridad. Pueden transmitir profesionalismo, pero también frialdad.

Púrpura o violeta : dramatismo, egocentrismo y misterio

dramatismo, egocentrismo y misterio. Foto: Unsplash.

El púrpura o violeta asimismo aparece en investigaciones como un color asociado a personalidades complejas, con un toque de dramatismo y narcicismo.

La psicóloga alemana Eva Heller explicó que el púrpura tiene una doble connotación: espiritualidad y poder, pero también artificialidad y exceso.

Heller señaló que es un color contradictorio, que lo vuelve perfecto para personas que buscan confundir y fascinar, características propias de comportamientos manipuladores.