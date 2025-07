Opens in new window

“No sabíamos que no se podía”: turistas vandalizaron rocas en un dique en Mendoza y fueron escrachados en redes

Las personas hicieron grafitis en las rocas del dique Potrerillos y fueron grabados por un automovilista que pasaba por el lugar.

Turistas escrachados por hacer grafitis en Mendoza. Foto: captura video.

Turistas fueron escrachados en las últimas horas tras vandalizar rocas con grafitis en la zona del dique Potrerillos, en Mendoza.

Todo ocurrió este fin de semana y el momento fue registrado por una persona que circulaba en auto por la Ruta Nacional 7. Al notar a una pareja escribiendo sus nombres con aerosol sobre las piedras, comenzó a grabarlos. Cabe destacar que este tipo de acciones están prohibidas por las leyes que protegen el medio ambiente en Mendoza.

Turistas escrachados por hacer grafitis en Mendoza. Video: redes sociales.

Además, en el video que fue compartido a través de X, se ve el momento en que los turistas intentan justificar lo que hicieron: “No sabíamos”, dijeron, mientras el conductor que grababa todo les reclamaba por el daño causado.

“Claro, viejo, no se hace eso. ¿Qué? ¿Me vas a agredir encima? Te estoy filmando, ahí está, tenés tu nombre, tenés todo", les dijo el hombre que grababa.

En ese momento, los turistas comenzaron a disculparse tras darse cuenta de que los estaban filmando: “Pedimos perdón, te pido perdón”, dijo varias veces la mujer.

“Es la naturaleza viejo, no se raya la naturaleza”, agregó el automovilista, con un tono de voz más elevado. “No sabíamos que no se podía”, reiteró la mujer. Indignado, el hombre respondió: “¿Qué no sabías? Te voy a escrachar en todos lados. Viejos de mier..., váyanse a lavar el cu..”.

Turistas escrachados por hacer grafitis en Mendoza. Foto: captura video.

Ante estas situaciones, el Código Contravencional de Mendoza aplica sanciones contra quienes cometan hechos culposos o dolosos contra el medio ambiente, como multas, arrestos y reparación del daño causado.

Además, la Ley 6.045 de Régimen de Áreas Naturales establece la “protección del patrimonio natural y paisajes provinciales”. También prohíbe alterar formaciones geológicas, como las piedras de montaña.