Se incendió el cine del shopping Abasto: dos personas sufrieron quemaduras y el SAME asistió a otras seis
El hecho se produjo este sábado 25 de abril y el fuego se registró en el sector de la boletería sobre una freidora.
Durante la jornada de este sábado 25 de abril, se reportó un incendio en el cine del shopping Abasto y tuvieron que intervenir empleados del lugar y una dotación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad. Como consecuencia del hecho, dos personas sufrieron quemaduras.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fuego se registró en el sector de la boletería sobre una freidora y mobiliarios propios en una extensión de 1 por 1 y 1,50 metros de alto, en el ingreso por Anchorena y Zelaya.
El SAME concurrió al lugar y asistió a un total de ocho pacientes, dos de ellos fueron trasladados por la ambulancia de Paramedic a la ART, uno de 21 años con inhalación de humo y otro 40 años con intoxicación y quemadura grado A. Cuatro personas recibieron oxígeno en el lugar y a otros dos se les realizó control clínico.
El proceso fue extinguido por empleados del lugar mediante el uso de extintores, señalaron los Bomberos de la Ciudad, mientras que se llevó a cabo una inspección general del establecimiento. Inicialmente, SAME fue anulado porque el área protegida se encargó del siniestro, pero luego volvieron a solicitarlo a raíz de que un joven de 35 años presentó una carbonización de grado A en una mano.