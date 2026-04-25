Dos personas sufrieron quemaduras y tuvieron que ser hospitalizadas. Foto: Noticias Argentinas

Durante la jornada de este sábado 25 de abril, se reportó un incendio en el cine del shopping Abasto y tuvieron que intervenir empleados del lugar y una dotación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad. Como consecuencia del hecho, dos personas sufrieron quemaduras.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fuego se registró en el sector de la boletería sobre una freidora y mobiliarios propios en una extensión de 1 por 1 y 1,50 metros de alto, en el ingreso por Anchorena y Zelaya.

Tuvieron que intervenir empleados del lugar y arribó una dotación de Bomberos Voluntarios. Foto: Noticias Argentinas

El SAME concurrió al lugar y asistió a un total de ocho pacientes, dos de ellos fueron trasladados por la ambulancia de Paramedic a la ART, uno de 21 años con inhalación de humo y otro 40 años con intoxicación y quemadura grado A. Cuatro personas recibieron oxígeno en el lugar y a otros dos se les realizó control clínico.

El proceso fue extinguido por empleados del lugar mediante el uso de extintores, señalaron los Bomberos de la Ciudad, mientras que se llevó a cabo una inspección general del establecimiento. Inicialmente, SAME fue anulado porque el área protegida se encargó del siniestro, pero luego volvieron a solicitarlo a raíz de que un joven de 35 años presentó una carbonización de grado A en una mano.