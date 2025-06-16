Buenos, bonitos y baratos: cuáles son los 5 mejores bodegones en Buenos Aires, según la inteligencia artificial

Algunos bodegones resumen lo mejor del espíritu porteño: comida rica, ambiente sin pretensiones y precios que no asustan. Conocelos en la nota.

Un bodegón espectacular en Buenos Aires. Foto: El Obrero.

En una ciudad donde la gastronomía forma parte del alma cultural, los bodegones ocupan un lugar especial dado que se trata de espacios donde las porciones abundantes y la atención cálida hacen que la experiencia vaya mucho más allá de la comida.

Buenos Aires tiene cientos de estos rincones que resisten el paso del tiempo, pero algunos se destacan por ofrecer calidad, historia y precios accesibles que enamoran tanto a locales como a turistas.

Uno de los bodegones recomendados por la IA. Foto: Instagram @elpreferidodepalermo

Con ayuda de la inteligencia artificial -que analizó valoraciones de usuarios, reputación histórica, menús y ambiente general- se seleccionaron los cinco mejores bodegones porteños que cumplen con las tres “B”: buenos, bonitos y baratos.

Esta lista no solo apunta al sabor de los platos, sino a esa magia inconfundible que tienen los lugares donde todavía se puede comer rico sin romper el bolsillo.

Los mejores bodegones de Buenos Aires

El Obrero (La Boca)

Este clásico fundado en 1954 sigue atrayendo a comensales de todas partes. Su encanto reside en la ambientación cargada de fotos y camisetas firmadas, sus milanesas gigantes, los ravioles caseros y una carta de vinos accesible. Es elegido por su autenticidad y por mantener precios razonables en un contexto inflacionario.

Don Carlos (Chacarita)

No tiene carta y el mozo canta lo que hay. Esa es parte del ritual de este bodegón frente a la cancha de Atlanta. La comida es simple, de calidad y servida en porciones generosas. Las berenjenas en escabeche y el matambre a la pizza se llevan los aplausos. Lo eligen por su propuesta genuina y su ambiente familiar que no busca impresionar, sino hacer sentir en casa.

Café Paulin (Microcentro)

Aunque no está en una esquina típica de barrio, este bodegón de oficinistas se ganó un lugar entre los mejores por su velocidad, precios y contundencia. Las tortillas, los sándwiches de pavita y los platos del día son garantía de satisfacción. Se destaca por ser uno de los pocos lugares económicos que aún sobreviven en el centro porteño sin resignar calidad.

El Preferido de Palermo (Palermo)

Si bien tuvo una renovación que lo volvió más “instagrameable”, conserva el alma de bodegón con guiños modernos. Los embutidos, la tortilla babé y los escabeches artesanales lo convierten en un punto de encuentro ideal entre tradición y tendencia. Está en esta lista por lograr un equilibrio justo entre calidad, estética y precios relativamente accesibles dentro de su zona.

Albamonte (Chacarita)

Clásico entre clásicos, este bodegón combina mozos de oficio, platos tradicionales como los fideos al fierrito y una carta que no falla. Aunque sus precios son un poco más elevados que otros en esta lista, lo compensa con porciones para compartir y un sabor que justifica cada peso.