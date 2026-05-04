Una geografía única en Argentina: el misterioso volcán Malacara que se puede recorrer por dentro y parece de otro planeta
Se trata de un volcán inactivo que ofrece una experiencia poco común: caminar por sus cárcavas y túneles naturales formados tras antiguas erupciones, en un paisaje que combina aventura, ciencia y vistas impactantes.
Argentina posee lugares tan misteriosos como únicos. Dentro de ellos, existe un volcán que puede recorrerse por dentro, una rareza geológica que sorprende incluso a los viajeros más experimentados. Se trata del Volcán Malacara, un sitio donde la tierra se abre en grietas profundas y pasadizos estrechos que invitan a adentrarse en sus entrañas.
Volcán Malacara: el volcán en Mendoza que se puede recorrer por dentro y vivir una experiencia única
Ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad de Malargüe, en Mendoza, este volcán inactivo es una formación hidromagmática originada por violentas erupciones del pasado, producto del contacto entre el magma y el agua subterránea. Con el paso del tiempo, el viento y la erosión fueron moldeando su interior, dando lugar a cárcavas, túneles y chimeneas naturales que superan los 30 metros de altura.
Recorrerlo es una experiencia distinta a cualquier otra. La excursión comienza en el Puesto Quesada, desde donde se accede a la base del volcán para iniciar un trekking de dificultad moderada, de unas dos horas. En el camino se atraviesan sectores como “Los Puentes” y las “Cárcavas Oscuras”, además de formaciones como “Tyto Alba”, donde suele anidar la lechuza blanca que le da nombre.
Al salir de las profundidades, el paisaje se abre a vistas imponentes: la Laguna de Llancanelo, la antena de la Agencia Espacial Europea y la Cordillera de los Andes forman parte del entorno. A lo lejos, también se distingue La Payunia, una de las regiones con mayor concentración de volcanes de Sudamérica.
La actividad es apta para todas las edades, aunque se recomienda ir con calzado de trekking, abrigo y, en verano, protección solar y agua. En total, la experiencia demanda alrededor de cinco horas desde Malargüe y está sujeta a las condiciones climáticas.
Malargüe, en el sur de Mendoza: qué la hace un destino turístico distinto
Malargüe es una ciudad ubicada en el extremo sur de la provincia de Mendoza, a unos 420 km de la capital. Aunque no forma parte de la Patagonia, comparte muchos de sus paisajes: clima más frío, relieve volcánico y grandes extensiones poco intervenidas.
En los últimos años se consolidó como un destino turístico por su perfil de naturaleza y aventura. Desde allí se accede a lugares únicos como La Payunia —una de las zonas con mayor concentración de volcanes del mundo—, la Laguna de Llancanelo, la Caverna de las Brujas y el volcán Malacara.
Además, combina turismo científico y paisajístico: cuenta con el Planetario de Malargüe y la estación de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. Es un lugar ideal para quienes buscan experiencias diferentes, lejos del turismo más masivo de la provincia.