El volcán en Mendoza que se puede recorrer por dentro. Foto: Instagram @volcanmalacaraoficial

Argentina posee lugares tan misteriosos como únicos. Dentro de ellos, existe un volcán que puede recorrerse por dentro, una rareza geológica que sorprende incluso a los viajeros más experimentados. Se trata del Volcán Malacara, un sitio donde la tierra se abre en grietas profundas y pasadizos estrechos que invitan a adentrarse en sus entrañas.

Volcán Malacara: el volcán en Mendoza que se puede recorrer por dentro y vivir una experiencia única

Ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad de Malargüe, en Mendoza, este volcán inactivo es una formación hidromagmática originada por violentas erupciones del pasado, producto del contacto entre el magma y el agua subterránea. Con el paso del tiempo, el viento y la erosión fueron moldeando su interior, dando lugar a cárcavas, túneles y chimeneas naturales que superan los 30 metros de altura.

Volcán Malacara, Mendoza. Foto: Instagram @volcanmalacaraoficial

Recorrerlo es una experiencia distinta a cualquier otra. La excursión comienza en el Puesto Quesada, desde donde se accede a la base del volcán para iniciar un trekking de dificultad moderada, de unas dos horas. En el camino se atraviesan sectores como “Los Puentes” y las “Cárcavas Oscuras”, además de formaciones como “Tyto Alba”, donde suele anidar la lechuza blanca que le da nombre.

Al salir de las profundidades, el paisaje se abre a vistas imponentes: la Laguna de Llancanelo, la antena de la Agencia Espacial Europea y la Cordillera de los Andes forman parte del entorno. A lo lejos, también se distingue La Payunia, una de las regiones con mayor concentración de volcanes de Sudamérica.

Volcán Malacara, Mendoza. Foto: Instagram @volcanmalacaraoficial

La actividad es apta para todas las edades, aunque se recomienda ir con calzado de trekking, abrigo y, en verano, protección solar y agua. En total, la experiencia demanda alrededor de cinco horas desde Malargüe y está sujeta a las condiciones climáticas.

Malargüe, en el sur de Mendoza: qué la hace un destino turístico distinto

Malargüe es una ciudad ubicada en el extremo sur de la provincia de Mendoza, a unos 420 km de la capital. Aunque no forma parte de la Patagonia, comparte muchos de sus paisajes: clima más frío, relieve volcánico y grandes extensiones poco intervenidas.

En los últimos años se consolidó como un destino turístico por su perfil de naturaleza y aventura. Desde allí se accede a lugares únicos como La Payunia —una de las zonas con mayor concentración de volcanes del mundo—, la Laguna de Llancanelo, la Caverna de las Brujas y el volcán Malacara.

Volcán Malacara, Mendoza. Foto: Instagram @volcanmalacaraoficial

Además, combina turismo científico y paisajístico: cuenta con el Planetario de Malargüe y la estación de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. Es un lugar ideal para quienes buscan experiencias diferentes, lejos del turismo más masivo de la provincia.