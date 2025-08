Opens in new window

Perfumes gourmand: qué son, por qué son tendencia y un nuevo lanzamiento que reinventa la fusión frutal y floral

Dulces, intensos y absolutamente irresistibles, los perfumes gourmand conquistan con notas que evocan postres, frutas y flores. Esta tendencia, que arrasa en redes y en las perfumerías, suma ahora un nuevo protagonista: una fragancia que lleva la combinación frutal y floral a otro nivel.

Qué son los perfumes gourmand. Foto: Unsplash.

Si alguna vez sentiste que un perfume te abría el apetito, probablemente estabas frente a un gourmand. Este tipo de fragancias está inspirado en los aromas de la repostería, postres y dulces: vainilla, caramelo, praliné, miel, chocolate, café, algodón de azúcar, entre otros. Son perfumes que literalmente, dan ganas de comerlos.

El término “gourmand” viene del francés y significa “goloso”. En perfumería, se usa para describir aquellas esencias que evocan notas comestibles, envolventes y cálidas, muchas veces con un toque de fantasía. Suelen ser perfumes intensos, sensuales y muy adictivos, ideales para quienes buscan destacar o dejar una estela inolvidable.

Qué son los perfumes gourmand. Foto: Prensa.

Este tipo de perfumes es furor en redes sociales, y no son pocas las marcas que se sumaron a la tendencia con sus propias versiones. Algunos de los más icónicos son La Vie Est Belle de Lancôme, Black Opium de YSL y My Way Parfum de Armani. Justamente esta última firma acaba de presentar una nueva edición: My Way Ylang-Ylang, una apuesta que busca reinventar el universo gourmand con un giro floral y exótico que promete sorprender.

My Way Ylang-Ylang, el nuevo lanzamiento de Armani

De carácter floral y frutal, My Way Ylang-Ylang despierta una sensación de frescura y fantasía desde el primer instante. Su apertura vibrante combina frutas jugosas con un toque chispeante de jengibre, mientras un nuevo y delicioso acorde de mango se mezcla con la bergamota y un bouquet de flores blancas, creando una salida luminosa y alegre.

My Way Ylang-Ylang, el nuevo lanzamiento de Armani. Foto: Prensa.

En el corazón, la fragancia revela un contraste encantador: el acorde de agua de coco aporta una cremosidad vegetal que se funde con el radiante ylang-ylang. A esto se suma el absoluto de nardo, que aporta la elegancia clásica y la sensualidad floral características del universo My Way.

En el fondo, el agua de coco se intensifica y se entrelaza con madera de cedro vibrante, la dulzura envolvente de la vainilla bourbon de Madagascar —obtenida de forma sustentable— y un toque limpio y mineral de almizcle blanco, que completa la composición con una estela suave, sofisticada y memorable.

Cuánto cuesta el My Way Ylang-Ylang

En su presentación de 90 ml, My Way Ylang-Ylang tiene un precio regular de $279.000, pero actualmente se encuentra con descuento en Juleriaque y puede conseguirse por $223.200. La versión de 50 ml, en tanto, cuesta $199.000, y con el 20% de descuento queda en $159.200.

Precio del perfume My Way. Foto: Juleriaque.

MY WAY, un universo para todos los estilos

La colección MY WAY está compuesta por cinco fragancias vibrantes, cada una interpretando una faceta distinta del universo femenino:

La colección MY WAY está compuesta por cinco fragancias. Foto: Prensa.