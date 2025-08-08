Cómo inscribirse en las Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo y montos de agosto 2025

El programa que brinda apoyo económico a los estudiantes de distintos niveles atraviesa la segunda convocatoria del año.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Ya se abrió la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025 para alumnos del segmento de educación obligatoria, y en pocos días se sumarán el resto de grupos. Esto hace que haya muchos interesados en sumarse al programa que brinda un apoyo económico mensual para terminar sus estudios, así como también realizar cursos de formación.

Una consulta recurrente entre los interesados es el proceso para inscribirse. La buena noticia es que no es necesario acudir a una oficina estatal para llevar adelante el trámite, ya que se puede hacer de manera online e incluso desde el celular.

Becas progresar. Foto: X/@laurbedigital

Cómo anotarse en las Becas Progresar 2025

Ingresar al sitio de Becas Progresar o ingresar desde la aplicación Progresar+, solo disponible para celulares con Android. Registrarse en la plataforma y crear un usuario o iniciar sesión con el correo electrónico y contraseña colocados. Colocar los datos personales como nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. Cargar toda la información académica y socioeconómica, como instancias de estudio y contexto familiar. Seleccionar sobre la línea de beca que corresponda a tu caso: estudios obligatorios, superiores, capacitaciones laborales o enfermería. Revisar cada dato colocado para verificar que estén actualizados y sean correctos. Finalizar el trámite en la plataforma con el envío de la solicitud de inscripción.

Durante el mes de agosto 2025, el monto asignado para las Becas Progresar es de $28.000 para todas las líneas, a excepción de la categoría de Enfermería, que es de $35.000.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Becas Progresar 2025: hasta cuándo se puede inscribir durante la segunda convocatoria

Educación Obligatoria : del 4 de agosto al 1 de septiembre.

Educación Superior y Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Las Becas Progresar tienen como fin darles apoyo a jóvenes de entre 16 y 24 años que estén estudiando en instituciones oficiales públicas o privadas, siempre y cuando estén reconocidas por el Ministerio de Capital Humano.

Cabe recordar que el límite de edad puede extenderse hasta los 35 años en caso de personas que tengan hijos menores o con discapacidad.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Este programa está dirigido a distintos grupos de personas, por lo que cada línea de becas es distinta.