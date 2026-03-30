Becas Progresar. Foto: ANSES

El Ministerio de Capital Humano confirmó el inicio del cronograma de inscripción a las Becas Progresar 2026, un programa clave para acompañar la trayectoria educativa de miles de estudiantes en todo el país.

Pero uno de los principales inconvenientes que enfrentan los aspirantes es la pérdida de la contraseña de la plataforma Mi Argentina, requisito indispensable para completar el registro.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial del programa, por lo que no se admite la registración presencial en oficinas de la ANSES. En este contexto, contar con acceso a la cuenta personal resulta fundamental para avanzar con el trámite.

Becas Progresar, ANSES. Foto: Freepik-Canal 26.

¿Cómo recuperar la clave de Mi Argentina?

Es un trámite bastante rápido el de recuperar la clave de Mi Argentina, y se puede realizar de manera online en pocos minutos. Para hacerlo, primero hay que ingresar a la plataforma oficial y seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”. Luego, el sistema permite elegir el método de recuperación, ya sea a través de correo electrónico o mediante un código enviado por SMS al celular registrado.

El próximo paso es seguir las instrucciones indicadas para crear una nueva clave y volver a acceder a la cuenta. Este procedimiento suele ser ágil, aunque puede presentar dificultades si el usuario no recuerda los datos con los que se registró originalmente.

En caso de no tener acceso al mail o número de teléfono vinculados, también es posible recuperar la cuenta mediante la Mesa de Ayuda de Mi Argentina. Para ello, hay que ingresar al apartado de soporte y seleccionar las opciones “Mi cuenta”, “Mi contraseña”, “Más ayuda” y “Otro problema”.

Restaría completar un formulario con los datos personales que se requieren y detallar la situación. En este paso es importante proporcionar un correo electrónico nuevo que esté activo, y no importa si no es el registrado inicialmente.

Becas Progresar. Foto: NA.

Calendario definido para anotarse a las becas Progresar 2026

Para el nivel obligatorio, la inscripción estará habilitada del 27 de marzo al 24 de abril de 2026.

En tanto, para educación superior y Progresar Enfermería, el período se extenderá del 6 al 30 de abril. Por último, la línea Progresar Trabajo abrirá del 27 de abril al 27 de noviembre.