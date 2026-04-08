Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES. Foto: Freepik-Canal 26.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la apertura para las Becas Progresar Superior, uno de los programas sociales más importantes en el país que se destina a promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en el nivel superior.

Esta asistencia está dirigida a estudiantes que buscan iniciar o continuar sus carreras terciarias, universitarias o de enfermería durante el 2026, y el objetivo está en acompañar las trayectorias educativas a través de un ingreso mensual que se ve sujeto a ciertos requisitos académicos y, por supuesto, socioeconómicos.

Para quiénes están destinadas las Becas Progresar.

¿Hasta cuándo es gratuito inscribirse a la Beca Progresar Superior en 2026?

La convocatoria en este año estará disponible hasta el 30 de abril de 2026, y el trámite se realiza de forma gratuita y es 100% digital.

Respecto de los requisitos, la beca está orientada a jóvenes de entre 17 a 25 años, pero el programa contempla diversas excepciones con el fin de lograr mayor inclusión.

Por ejemplo, aquellos que tengan hijos a cargo y vivan en hogares monoparentales pueden postularse hasta los 35 años.

A su vez, no existe límite de edad para integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad o refugiados, reconociendo las dificultades adicionales que estos grupos pueden enfrentar en el acceso a la educación.

El rango etario se amplía hasta los 30 años en los casos de estudiantes que inicien carreras relacionadas a las ciencias básicas en instituciones públicas, con el fin de fomentar áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país.

La importancia de las Becas Progresar. Foto: Freepik-Canal 26.

El aspirante deberá completar un formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos. Una vez enviado, el organismo evalúa cada solicitud para determinar si cumple con los criterios establecidos.

Respecto de los montos, la Beca Progresar Superior otorga $35.000 mensuales durante el año que transcurre. El pago se acredita con un esquema del 80% cada vez, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se verifique la regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo.

De esta forma, el programa no solo brinda un alivio económico, sino que también actúa como un incentivo concreto para que miles de estudiantes puedan sostener y avanzar en sus estudios superiores.