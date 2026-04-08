Becas Progresar Foto: ANSES

Las Becas Progresar continúan con la primera convocatoria de este año y comenzaron las últimas semanas de inscripción para quienes buscan acceder al apoyo económico para poder continuar con sus estudios.

Durante abril se concentran las fechas más importantes para quienes cursan la escuela secundaria o estudios superiores, por lo que es clave conocer los plazos y requisitos para no quedar afuera.

Becas Progresar, ANSES. Foto: Freepik-Canal 26.

Cuál es la fecha límite de inscripción para Progresar Obligatorio y Superior

La inscripción a Progresar Obligatorio, que está destinada a estudiantes del nivel secundario, se encuentra abierta desde el 27 de marzo y se extenderá hasta el 24 de abril.

En tanto, la línea Progresar Superior, dirigida a estudiantes de nivel terciario, universitario y enfermería, abrió el 6 de abril y podrá completarse hasta el 30 de abril. Por su parte, la línea de Formación Profesional tendrá su apertura el 27 de abril y permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026: paso a paso

El trámite de inscripción se realiza de manera online y consta de unos simples pasos:

Ingresar al sitio oficial: acceder a la plataforma Progresar. Quienes no tengan usuario deberán crear uno nuevo. Seleccionar la línea del programa: elegir la beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña. Completar los datos: llenar el formulario en tres etapas: datos personales, encuesta y datos académicos. Esperar los resultados: una vez finalizada la inscripción, se podrá seguir el estado de la solicitud y consultar las comunicaciones oficiales desde la misma plataforma.

Montos y requisitos actualizados de las Becas Progresar

En abril de 2026, el monto general de las Becas Progresar es de $35.000. Sin embargo, en la mayoría de las líneas se retiene un porcentaje hasta fin de año, por lo que los beneficiarios reciben mensualmente $28.000 y el resto se acredita tras certificar la regularidad académica.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Requisitos principales:

Tener nacionalidad argentina o residencia legal de al menos dos años y contar con DNI.

Ser alumno regular en una institución educativa.

Tener entre 14 y 16 años (con excepciones que amplían la edad máxima según situación personal).

Que el ingreso del grupo familiar no supere tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El programa busca garantizar el acceso, permanencia y finalización de estudios, vinculando el beneficio económico con la asistencia a clases y el cumplimiento de objetivos educativos.