Día del Niño 2025: cómo conseguir helado gratis para los más chicos este domingo 10 de agosto
Con la llegada de agosto, los niños pasan a primer plano ya que el tercer domingo del mes se festeja el Día del Niño, una jornada ideal para agasajar a los más chicos con un presente.
Además, por la ocasión especial, muchas marcas se suman con promociones y descuentos con el objetivo de que regalar no sea tan complicado para el bolsillo de los adultos. La gastronomía también se suma.
Cuál es la heladería que regalará helados por el Día del Niño
Este 2025, el Día del Niño se celebrará el 17 de agosto. Aunque inicialmente la fecha iba a ser el segundo domingo del mes, finalmente se decidió mantenerla en el tercero. Por eso, los comercios lanzarán descuentos exclusivos y promociones especiales durante todo agosto.
En ese sentido, este domingo 10 de agosto la cadena Grido se sumará a los festejos y regalará helados a los más chicos. “Celebrá con Grido el Día de la Niñez. No te pierdas este gran festejo para toda la familia: este domingo 10/08 a las 17 hs te esperamos en todas las Grido de Argentina para jugar y divertirnos junt@s”, expresaron en redes.
“Válido en todas las Grido de ARGENTINA hasta agotar stock por franquicia, sólo para niñ@ de hasta 12 años”, describieron.
Esto quiere decir que la promoción es para niños de hasta 12 años y se podrá disfrutar en todos los locales del país hasta agotar stock.