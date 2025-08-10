Día del Niño 2025: cómo conseguir helado gratis para los más chicos este domingo 10 de agosto

Una reconocida cadena de heladerías ofrecerá helados gratis para los más chicos. A qué hora y dónde conseguirlos.

Helados gratis por el Día del Niño. Foto: Freepik

Con la llegada de agosto, los niños pasan a primer plano ya que el tercer domingo del mes se festeja el Día del Niño, una jornada ideal para agasajar a los más chicos con un presente.

Además, por la ocasión especial, muchas marcas se suman con promociones y descuentos con el objetivo de que regalar no sea tan complicado para el bolsillo de los adultos. La gastronomía también se suma.

Día del Niño en Grido. Video: Grido.

Cuál es la heladería que regalará helados por el Día del Niño

Este 2025, el Día del Niño se celebrará el 17 de agosto. Aunque inicialmente la fecha iba a ser el segundo domingo del mes, finalmente se decidió mantenerla en el tercero. Por eso, los comercios lanzarán descuentos exclusivos y promociones especiales durante todo agosto.

En ese sentido, este domingo 10 de agosto la cadena Grido se sumará a los festejos y regalará helados a los más chicos. “Celebrá con Grido el Día de la Niñez. No te pierdas este gran festejo para toda la familia: este domingo 10/08 a las 17 hs te esperamos en todas las Grido de Argentina para jugar y divertirnos junt@s”, expresaron en redes.

Helado gratis en Grido para los más chicos por el Día del Niño. Foto: Grido.

“Válido en todas las Grido de ARGENTINA hasta agotar stock por franquicia, sólo para niñ@ de hasta 12 años”, describieron.

Esto quiere decir que la promoción es para niños de hasta 12 años y se podrá disfrutar en todos los locales del país hasta agotar stock.