Día del Niño 2025: qué descuentos y cuotas sin interés ofrecen los principales bancos para comprar regalos
Con motivo del Día del Niño, las principales entidades bancarias y financieras del país presentaron promociones especiales que incluyen reintegros, planes de cuotas sin interés y descuentos en diversos rubros como indumentaria, jugueterías, librerías, tecnología, gastronomía y experiencias.
Estos beneficios están vigentes principalmente durante la primera quincena de agosto y apuntan a distintos comercios en todo el país, aunque en algunos casos se extenderán a todo el mes. A continuación, el detalle de cada banco y sus ofertas.
Banco Ciudad
- Reintegros de hasta 30% y hasta 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas Ciudad por QR en Buepp, App Ciudad y MODO.
- Tope de ahorro por transacción: $50.000.
- Fechas clave: 13 y 14 de agosto, 12 cuotas y 30% de reintegro en marcas Atomik y Marcel.
- Jugueterías y librerías (Cebra, Carrusel, Compañía de Juguetes, Kel, Yenny-Ateneo y Cúspide) ofrecen 6 cuotas sin interés y 30% reintegro.
- Entre el 9 y 16 de agosto, 20% de reintegro con tope de $10.000 en Adidas, Sporting, Giro Didáctico y Tecnocompro.
Banco Columbia
- Del 2 al 17 de agosto: 6, 9 y 12 cuotas sin interés en juguetes y rodados en COTO.
- Del 4 al 11 de agosto: 30% de ahorro en jugueterías con tope de $10.000 por cuenta.
- Del 11 al 17 de agosto: 30% de ahorro (con topes variables) y 6 cuotas sin interés en El Mundo del Juguete, Creciendo y Bukito.
- 16 y 17 de agosto: 30% de descuento en restaurantes y fast food, tope $15.000 por cuenta.
Banco Comafi
- Hasta el 13 de agosto: 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en El Mundo del Juguete con pago por MODO, además de sorteo de “minuto libre de compras”.
- Entre 14 y 16 de agosto: 20% de descuento (tope $25.000) y 3 cuotas sin interés.
- Clientes Comafi Único: 30% de descuento (tope $30.000) y 6 cuotas sin interés.
- Marcas adheridas: Cúspide, Cebra, City Kids, Monococo, Osito Azul, 47 Street, Kinderland, Apio Verde, Giro Didáctico y Compañía de Juguetes.
Nubi (fintech del Grupo Comafi)
- Tarjeta digital prepaga para empresas, sin restricción de rubro o proveedor.
- Usuarios de #ClubNubi tienen 10% de descuento en Apio Verde y Yenny con código especial.
Banco Nación
- Del 8 al 17 de agosto: hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.
- Fines de semana (8-10 y 15-17 de agosto): 25% en indumentaria y 20% en jugueterías y librerías, más 10% extra pagando con Mastercard.
- Entre semana: mismo descuento, pero sólo 6 cuotas sin interés.
- Clientes con haberes acreditados suman 5% adicional.
Mercado Pago
- Del 10 al 17 de agosto: descuentos y financiación en indumentaria, calzado infantil, juguetes y librerías.
- En Cachavacha Jugueterías y El Nene: 20% de descuento todo agosto.
Bancos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz
- Del 4 al 10 de agosto: hasta 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en jugueterías, librerías, calzado, indumentaria infantil y ropa deportiva.
- Pago con MODO desde la app del banco suma un 10% adicional.
Banco Macro
- Del 7 al 9 de agosto: 20% de descuento para cartera general, 25% para clientes preferenciales y 30% para clientes Selecta, sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria infantil, accesorios, jugueterías, librerías y shoppings.
- Bicicleterías adheridas: hasta 12 cuotas sin interés durante agosto.
- El 17 de agosto: 30% de descuento en gastronomía y cines, tope $20.000.
- Entre el 5 y 11 de agosto: 10% adicional en Macro Premia y hasta 18 cuotas sin interés en electro y tecnología.
Banco Provincia
- Del 5 al 7 de agosto: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados (juguetes, tecnología, recreación) pagando con Visa y Mastercard emitidas por la entidad a través de Provincia Compras.
BBVA
- Todos los jueves de agosto: 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés en jugueterías adheridas, con tope mensual de $20.000, pagando con MODO.
- Del 9 al 16 de agosto: beneficios acumulables en City Kids, Educando y Somos Los Juguetes.
- 7 de agosto: 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en tiendas deportivas seleccionadas, tope $60.000.
- 9 de agosto en Mimo & Co: 30% de reintegro presencial y 15% online.
- 12 y 13 de agosto: 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en Dexter, Stock Center y Moov.
- Del 11 al 17 de agosto: 12 cuotas sin interés en electro en Frávega, Musimundo y Naldo.
ICBC Argentina
- 8 y 9 de agosto: hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés pagando con MODO.
- 14, 15 y 16 de agosto: hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés, con 10% extra pagando con MODO.
- Jugueterías adheridas: Dexter, Moov, Stock Center, Cebra, City Kids, Compañía de Juguetes, Creciendo, Educando, El Mundo del Juguete y Tienda Lego.
Santander
- 14 al 16 de agosto: 25% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés, sin tope, en jugueterías, indumentaria y deportes, pagando desde app o MODO con tarjeta Visa.
- Miércoles de agosto: 10% adicional acumulable con otras promociones.
- Tecnología: PlayStation 5 con hasta 18 cuotas sin interés (4 al 17 de agosto).
- Del 11 al 17 de agosto: misma financiación para más de 30 marcas de electro y tecnología.
Banco Galicia
- 14 al 16 de agosto: 20% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes Galicia en librerías y jugueterías; 25% para clientes Éminent, sin tope.
- En indumentaria infantil y deportiva: 25% para Galicia y 30% para Éminent, con topes de $30.000 y $60.000 respectivamente.