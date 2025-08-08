Día del Niño 2025: qué descuentos y cuotas sin interés ofrecen los principales bancos para comprar regalos

En agosto, los principales bancos del país ofrecen descuentos de hasta el 50%, reintegros y cuotas sin interés en juguetes, ropa infantil, librerías y tecnología, con beneficios exclusivos por entidad y variados topes de reintegro.

Compras para el Día del Niño 2025. Foto: Unsplash.

Con motivo del Día del Niño, las principales entidades bancarias y financieras del país presentaron promociones especiales que incluyen reintegros, planes de cuotas sin interés y descuentos en diversos rubros como indumentaria, jugueterías, librerías, tecnología, gastronomía y experiencias.

Estos beneficios están vigentes principalmente durante la primera quincena de agosto y apuntan a distintos comercios en todo el país, aunque en algunos casos se extenderán a todo el mes. A continuación, el detalle de cada banco y sus ofertas.

Compras para el Día del Niño 2025.

Día del Niño: bancos lanzan descuentos de hasta 50% y facilidades de pago en juguetes, ropa y más

Banco Ciudad

Reintegros de hasta 30% y hasta 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas Ciudad por QR en Buepp, App Ciudad y MODO.

Tope de ahorro por transacción: $50.000 .

Fechas clave: 13 y 14 de agosto, 12 cuotas y 30% de reintegro en marcas Atomik y Marcel .

Jugueterías y librerías (Cebra, Carrusel, Compañía de Juguetes, Kel, Yenny-Ateneo y Cúspide) ofrecen 6 cuotas sin interés y 30% reintegro.

Entre el 9 y 16 de agosto, 20% de reintegro con tope de $10.000 en Adidas, Sporting, Giro Didáctico y Tecnocompro.

Banco Columbia

Del 2 al 17 de agosto : 6, 9 y 12 cuotas sin interés en juguetes y rodados en COTO .

Del 4 al 11 de agosto: 30% de ahorro en jugueterías con tope de $10.000 por cuenta.

Del 11 al 17 de agosto: 30% de ahorro (con topes variables) y 6 cuotas sin interés en El Mundo del Juguete , Creciendo y Bukito .

16 y 17 de agosto: 30% de descuento en restaurantes y fast food, tope $15.000 por cuenta.

Banco Comafi

Hasta el 13 de agosto: 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en El Mundo del Juguete con pago por MODO, además de sorteo de “minuto libre de compras”.

Entre 14 y 16 de agosto: 20% de descuento (tope $25.000) y 3 cuotas sin interés.

Clientes Comafi Único: 30% de descuento (tope $30.000) y 6 cuotas sin interés.

Marcas adheridas: Cúspide, Cebra, City Kids, Monococo, Osito Azul, 47 Street, Kinderland, Apio Verde, Giro Didáctico y Compañía de Juguetes.

Nubi (fintech del Grupo Comafi)

Tarjeta digital prepaga para empresas, sin restricción de rubro o proveedor.

Usuarios de #ClubNubi tienen 10% de descuento en Apio Verde y Yenny con código especial.

Banco Nación

Del 8 al 17 de agosto: hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

Fines de semana (8-10 y 15-17 de agosto): 25% en indumentaria y 20% en jugueterías y librerías, más 10% extra pagando con Mastercard.

Entre semana: mismo descuento, pero sólo 6 cuotas sin interés.

Clientes con haberes acreditados suman 5% adicional.

Compras para el Día del Niño 2025.

Mercado Pago

Del 10 al 17 de agosto: descuentos y financiación en indumentaria, calzado infantil, juguetes y librerías.

En Cachavacha Jugueterías y El Nene: 20% de descuento todo agosto.

Bancos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz

Del 4 al 10 de agosto: hasta 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en jugueterías , librerías , calzado , indumentaria infantil y ropa deportiva .

Pago con MODO desde la app del banco suma un 10% adicional.

Banco Macro

Del 7 al 9 de agosto: 20% de descuento para cartera general, 25% para clientes preferenciales y 30% para clientes Selecta, sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria infantil , accesorios , jugueterías , librerías y shoppings .

Bicicleterías adheridas: hasta 12 cuotas sin interés durante agosto.

El 17 de agosto: 30% de descuento en gastronomía y cines, tope $20.000.

Entre el 5 y 11 de agosto: 10% adicional en Macro Premia y hasta 18 cuotas sin interés en electro y tecnología.

Banco Provincia

Del 5 al 7 de agosto: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados (juguetes, tecnología, recreación) pagando con Visa y Mastercard emitidas por la entidad a través de Provincia Compras.

BBVA

Todos los jueves de agosto: 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés en jugueterías adheridas, con tope mensual de $20.000, pagando con MODO.

Del 9 al 16 de agosto: beneficios acumulables en City Kids , Educando y Somos Los Juguetes .

7 de agosto: 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en tiendas deportivas seleccionadas, tope $60.000.

9 de agosto en Mimo & Co: 30% de reintegro presencial y 15% online.

12 y 13 de agosto: 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en Dexter , Stock Center y Moov .

Del 11 al 17 de agosto: 12 cuotas sin interés en electro en Frávega, Musimundo y Naldo.

ICBC Argentina

8 y 9 de agosto: hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés pagando con MODO.

14, 15 y 16 de agosto: hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés, con 10% extra pagando con MODO.

Jugueterías adheridas: Dexter, Moov, Stock Center, Cebra, City Kids, Compañía de Juguetes, Creciendo, Educando, El Mundo del Juguete y Tienda Lego.

Santander

14 al 16 de agosto: 25% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés, sin tope, en jugueterías, indumentaria y deportes, pagando desde app o MODO con tarjeta Visa.

Miércoles de agosto: 10% adicional acumulable con otras promociones.

Tecnología: PlayStation 5 con hasta 18 cuotas sin interés (4 al 17 de agosto).

Del 11 al 17 de agosto: misma financiación para más de 30 marcas de electro y tecnología.

Banco Galicia