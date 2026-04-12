Helados Foto: Instagram @chocolates_rapanui

El Día Mundial del Helado, que se celebra este domingo 12 de abril, llega como una excusa perfecta para rendirse a uno de los placeres más queridos por los porteños. Buenos Aires no solo consume helado durante todo el año, sino que se destaca a nivel internacional por su tradición artesanal, heredada de la inmigración italiana y perfeccionada con el paso de las décadas.

En una ciudad donde hay cientos de opciones, elegir dónde ir puede ser un desafío. Por eso, armamos una selección de tres heladerías de Buenos Aires que combinan calidad, identidad y sabores memorables, ideales para celebrar la fecha como corresponde. Incluimos ubicación exacta y precios orientativos, para que puedas organizar tu salida sin improvisar.

Cadore: tradición italiana en pleno corazón porteño

Heladería Cadore Foto: Reddit

Hablar de helado en Buenos Aires es, para muchos, hablar de Cadore. Fundada por una familia de origen italiano, esta heladería se convirtió en un clásico indiscutido gracias a su fidelidad a las recetas tradicionales y a una materia prima de primer nivel.

El sabor estrella sigue siendo el dulce de leche granizado, intenso y cremoso, pero también se destacan opciones como pistacho natural, sambayón y mascarpone con frutos rojos. Cadore no apuesta por combinaciones extravagantes: su fortaleza está en la perfección de lo clásico.

Ubicación: Av. Corrientes 1695, Microcentro

Precio aproximado: desde $3.500 el cuarto kilo

Ideal para quienes buscan un helado artesanal auténtico y sin artificios, en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Antiche Tentazioni: sabores italianos con identidad propia

Ubicada en el barrio de Recoleta, Antiche Tentazioni es una de esas heladerías que sorprenden desde el primer bocado. Su propuesta combina técnicas tradicionales italianas con una fuerte identidad local, dando lugar a sabores profundos y bien definidos.

Aquí los cremosos son protagonistas, pero los sorbetes frutales también brillan gracias al uso de fruta natural. Entre los más pedidos se encuentran el chocolate amargo, la crema italiana y el limón al agua, fresco y equilibrado.

El local mantiene un perfil bajo, pero es muy valorado por quienes priorizan el sabor por sobre la moda.

Ubicación: Uruguay 1390, Recoleta

Precio aproximado: desde $3.800 el cuarto kilo

Una excelente opción para quienes disfrutan del helado clásico, bien hecho y sin excesos.

Rapanui: chocolate patagónico y helados que nunca defraudan

Helados de Rapanui. Foto: Instagram / chocolates_rapanui.

Rapanui logró algo poco común: mantener la calidad artesanal incluso con múltiples sucursales. Su origen en Bariloche se nota en cada detalle, especialmente en sus sabores con chocolate, que son el sello de la casa.

El chocolate Rapanui, el chocolate blanco con frambuesa y el tramontana son de los más elegidos, pero también hay cremas, frutos secos y opciones más suaves que equilibran la carta. Es una heladería ideal tanto para fanáticos del chocolate como para quienes buscan propuestas clásicas bien ejecutadas.

Ubicación: múltiples sucursales en CABA (Palermo, Recoleta, Belgrano, Microcentro)

Precio aproximado: desde $3.900 el cuarto kilo

Perfecta para una salida segura: difícil que alguien se vaya decepcionado.

Por qué Buenos Aires sigue siendo una capital del helado

A diferencia de otros países, en Argentina el helado no es un consumo exclusivamente estacional. Se come en invierno, verano, de día y de noche. Esa costumbre hizo que las heladerías elevaran su estándar y compitieran constantemente por ofrecer un producto superior.

El Día Mundial del Helado no es solo una fecha gastronómica: es una invitación a redescubrir sabores, barrios y tradiciones que forman parte de la identidad porteña.

Ya sea en una esquina histórica, un local de barrio o una cadena consolidada, el mejor helado de Buenos Aires siempre está más cerca de lo que parece.