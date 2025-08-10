Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima regional

Clima en San Juan esta mañana

Hoy en la mañana, el clima en San Juan estará mayormente despejado. Se experimentarán temperaturas frescas, comenzando alrededor de los 9.2°C, mientras que la humedad relativa alcanzará valores hasta del 61%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Es una excelente ocasión para disfrutar del aire fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas llegarán a un máximo de 20.4°C, y se mantendrá una alta humedad del 61%. El viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h, contribuirá a las condiciones templadas por la tarde. Durante la noche, se espera que las temperaturas bajen de nuevo a un nivel de confort, haciendo agradable la velada para cualquier actividad al aire libre.

Es importante mencionar que aunque no se esperan lluvias, este clima templado es ideal para actividades al aire libre. Se recomienda hidratarse adecuadamente, especialmente si se realizan actividades físicas.