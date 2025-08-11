Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Clima Actual

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana

La mañana en Ciudad De Buenos Aires comenzará con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.6°C, proporcionando un inicio de día fresco. Durante las primeras horas del día, el clima será mayormente estable, aunque se advierte una leve presencia de humedad con un valor del 62%. Para más detalles sobre el clima de hoy, recomendamos estar atento a cualquier cambio inesperado.

Pronóstico del tiempo para hoy en la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Ya hacia la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado con temperaturas alcanzando un máximo de aproximadamente 16°C. Los vientos soplarán desde el noroeste con una velocidad que podría llegar hasta los 8 km/h, por lo que se sugiere abrigarse adecuadamente al salir. No se espera precipitaciones significativas a lo largo del día, asegurando condiciones más bien estables para esta jornada. La humedad puede alcanzar hasta un 78%, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene baja.