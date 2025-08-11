Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en San Juan, el clima traerá una mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.2°C, por lo que se sugiere llevar un abrigo ligero al salir. La probabilidad de precipitación es baja, sin embargo, la humedad será moderada, alcanzando un nivel significativo durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, el clima seguirá mostrando un panorama de nubes intermitentes. La temperatura máxima llegará a los 20.4°C, brindando una sensación aún agradable. Los vientos alcanzarán una velocidad media de 11 km/h, lo que puede hacer que la brisa sea perceptible, especialmente en espacios abiertos.

Para la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto parcialmente. Las condiciones continuarán siendo similares, con temperaturas que comenzarán a descender de manera lenta después de caer el sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 11 de agosto de 2025

El amanecer está previsto para las 08:06, un poco más tarde de lo usual en esta época del año. El sol se pondrá alrededor de las 18:37, proporcionando aproximadamente 10 horas y 31 minutos de luz diurna en San Juan.