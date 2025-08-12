Ideal para los amantes de las milanesas: el evento en Buenos Aires que ofrece descuentos en 45 locales

Un partido del Conurbano bonaerense realizará una propuesta especial para aquellos que disfruten de este plato clásico.

Milanesas. Foto: Freepik.

Está claro que la milanesa es una de las comidas favoritas de los argentinos. En cada carta de restaurante aparece como una opción clásica, con distintos sabores y variables. Por esto mismo, un sitio del Conurbano bonaerense tendrá una jornada especial para celebrar este plato con descuentos únicos.

Se trata de una nueva edición de Sabores de San Isidro, una iniciativa que se desarrolla en el partido mencionado de la provincia de Buenos Aires. El evento tendrá lugar este jueves 14 de agosto, con la adhesión de 45 locales que acercarán beneficios.

Milanesa Foto: Freepik

Esta vez, los restaurantes que se suman a la propuesta ofrecerán un 20% de descuento en las milanesas que vendan.

El objetivo a nivel gubernamental es que haya mayor movimiento en el consumo local, así como también tener una chance más para difundir las propuestas gastronómicas de San Isidro. Por esto mismo, bodegones y bares también formarán parte de este evento.

Cabe mencionar que estos descuentos pueden variar según el local, por lo que se recomienda averiguar previamente para conocer beneficios alrededor del evento de milanesas.

Este plato logró posicionarse como un emblema del restaurante Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Locales de San Isidro, Martínez, Beccar, Villa Adelina, Acassuso y Boulogne tendrán descuentos este 14 de agosto cuando de pedir este plato clásico se tratado.

Sabores de San Isidro: todos los locales que se adhieren al evento de descuentos en milanesas

San Isidro

320 Home & Deli, Acassuso 320.

Café y Brunch, Cosme Beccar 271.

Coffee & Bakery, Chacabuco 426

Café Bar La Bicicleta, Gral. Manuel Belgrano 201

Club de la Birra, Hipódromo de San Isidro. Acceso por Av. Márquez y Fleming.

Felino, Av. Fondo de la Legua 280.

Fullwich, Av. Centenario 496.

Fulón, Domingo Savio 3053.

Free Point, Cosme Beccar 370.

Juanis Bar, 25 de Mayo 212.

La Asturiana, Primera Junta 902.

La Farola de San Isidro, Av. Centenario 600.

Lo de Facu, Tiscornia 1040.

Lo de Facu, Von Wernicke 3065.

Lo de Nacho Express, Von Wernicke 3020

Marga, Tiscornia 1081.

Molino Café San Isidro, Don Bosco 399.

Ruka, Tiscornia 843.

Sauzalito, Primera Junta 1094.

Martínez

Antica Berna, Av. Santa Fe 1791.

Cantina El Taladro, Diagonal Salta 596.

Cerdos voladores, Dardo Rocha 2002.

Churrasqueria DeliClub, Emilio Lamarca 397.

Dulce María, Gral. Pacheco 1545.

La Cantina de mi Tío, Prilidiano Pueyrredón 2597.

La Farola de Alvear, Gral. Alvear 81.

La Farola de Martínez, Av. Santa Fe 2501.

Parada 1, Av. Sir Alexander Fleming 1677.

Simoca, Av. Sir Alexander Fleming 2165.

Tuco-Cina, Arenales 2047.

Boulogne

Bodegón del 9, Manuel Láinez 1955.

La Nueva San José Confitería y Panadería, Bernardo de Irigoyen 648.

Lo de Dany, Camino Real Morón 2480.

Tio Luis Boulogne, Av. Avelino Rolón 2300.

Villa Adelina

Buenos Sabores, Av. de Mayo 7.

El Rafita, Av. de Mayo 1370.

El Retorno, Av. de Mayo 329.

Parrilla La Nueva Adelina, Av. de Mayo 1158.

Smash Burger, Av. de Mayo 202.

Beccar

La Milaneseria, Blanco Encalada 2149.

Ruka, Blanco Encalada 2405.

Acassuso