Cómo llegar al Festival de la Milanesa Serrana en Sierra de la Ventana:

Festival milanesa en Sierra de la Ventana. Foto: Festival de la Milanesa

Sierra de la Ventana se prepara para recibir una nueva edición del Festival de la Milanesa Serrana, un evento que reunirá a 25 restaurantes en torno a uno de los platos más populares del país. Con fecha para el 15, 16 y 17 de mayo, la propuesta combina gastronomía, música y actividades al aire libre, con un condimento extra: parte de lo recaudado tendrá destino solidario.

La cita se presenta como uno de los atractivos fuertes del calendario turístico en la provincia de Buenos Aires, ideal para quienes buscan un plan de fin de semana diferente, lejos del ritmo urbano y en contacto con la naturaleza.

Durante el evento, los locales participantes ofrecerán distintas versiones de milanesas, desde las tradicionales hasta opciones gourmet que incorporan productos regionales. El recorrido gastronómico invita a probar preparaciones de carne, pollo, cerdo y cordero, además de alternativas vegetarianas y sin TACC.

Festival de la Milanesa Serrana

Cómo llegar a Sierra de la Ventana para el Festival de la Milanesa

Ubicada a poco más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Sierra de la Ventana se mantiene como un destino accesible para escapadas cortas. Llegar en auto es lo más recomendado y la opción más económica, ya que el mismo viaje es parte de la experiencia.

En tren no se puede ir hasta el lugar, ya que la red ferroviaria no ofrece servicios, y no quedan boletos para viajar hasta Tornquist, que es la localidad más cercana.

También hay alternativas para quienes prefieren no conducir. Desde Retiro salen ómnibus de larga distancia para conectar con Tornquist o directamente con Sierra de la Ventana. El trayecto dura 9 horas y los precios arrancan desde los 46.000 pesos en Plataforma 10

Cómo llegar desde Buenos Aires

En auto: Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de aproximadamente 560 kilómetros . Se recomienda tomar la Ruta Nacional 3 hasta Tornquist y luego continuar por la Ruta Provincial 76, un camino reconocido por sus paisajes serranos.

En micro: Existen servicios de ómnibus que conectan Buenos Aires con Tornquist o directamente con Sierra de la Ventana, desde donde se puede llegar en taxi o remis.

Qué propuestas gastronómicas habrá en el festival

En cuanto a la oferta gastronómica, las milanesas se sirven con guarniciones variadas como papas rústicas y ensaladas, además de una selección de postres artesanales. La experiencia se completa con bebidas regionales, entre ellas cervezas artesanales y vinos bonaerenses.

Entre las opciones más esperadas se encuentran:

Milanesa clásica de carne , crocante y jugosa.

Milanesas napolitanas , con salsa, jamón y queso.

Versiones gourmet , con toppings regionales, quesos especiales o salsas de autor.

Opciones de pollo, cerdo y cordero , ideales para variar.

Alternativas vegetarianas y sin TACC, para que nadie quede afuera.

Para quienes planean asistir, se recomienda organizar el viaje con anticipación. Reservar alojamiento y consultar horarios puede marcar la diferencia en un destino que suele recibir una importante cantidad de visitantes durante estos eventos.

Actividades, música y vida al aire libre en el evento

Más allá de la gastronomía, el entorno natural es otro de los grandes protagonistas. Sitios como Cerro Ventana y el Abra de la Ventana permiten sumar caminatas, trekking y paseos panorámicos, completando una experiencia que combina turismo activo con descanso.

El festival también incorpora un enfoque solidario: una parte de lo generado será destinada a instituciones locales, incluyendo comedores y proyectos vinculados a salud y educación. Este componente le aporta un valor adicional a la propuesta.

Con una fórmula que combina buena comida, paisajes y actividades culturales, el Festival de la Milanesa Serrana se posiciona como una excusa ideal para una escapada distinta sin salir de la provincia.