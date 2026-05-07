Uno de los restaurantes más emblemáticos del mítico barrio porteño Foto: Cantina Palermo

El barrio de Palermo es uno de aquellos barrios porteños que brillan por su personalidad única. Dentro de él, un clásico restaurante conserva sus raíces y enamora a propios y ajenos con el plato fuerte de la casa: la milanesa suprema a la napolitana. Se trata de Cantina Palermo, emplazado en el antiguo Club Atlético Palermo, una institución con más de 100 años de historia.

Ubicada en Fitz Roy 2238 y fundada en 1914, la cantina vuelve a posicionarse como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su propuesta recupera el espíritu de club de barrio: mesas largas, ambiente familiar y un menú pensado para compartir.

Además de la milanesa suprema a la napolitana, sobresalen los pollos al estilo casero y una amplia variedad de pastas, elaboradas con recetas tradicionales. También se suman opciones de pescados y mariscos, que completan una carta diversa y accesible.

Uno de los restaurantes más emblemáticos del mítico barrio porteño Foto: Cantina Palermo

Cómo se prepara la mejor milanesa suprema a la napolitana

La milanesa se presenta con una cobertura crujiente por fuera y tierna por dentro, uno de los puntos clave que definen su atractivo. Sobre esa base se suma una salsa de tomate casera. El agregado de queso derretido y jamón completa la estructura típica de la versión napolitana.

El toque final llega con una pizca de orégano, que aporta aroma y termina de redondear el perfil del plato. La combinación remite a una cocina directa, sin artificios ni reinterpretaciones modernas.

En Cantina Palermo, la apuesta no pasa por reinventar la receta, sino por replicar esa experiencia familiar que muchos identifican con la cocina de casa. Esa sensación de comida abundante y reconfortante es parte del concepto del lugar.

Uno de los platos más significativos del bodegón Foto: Cantina Palermo

La historia del legendario bodegón de Palermo

La historia del restaurante está íntimamente ligada al desarrollo cultural del barrio. Durante las décadas del 50, el espacio supo recibir a figuras clave del tango argentino, como Osvaldo Pugliese y Cayetano Di Sarli.

En esos años, el salón también fue escenario de algunas de las primeras milongas de Palermo, consolidando un perfil social que trascendía lo deportivo. La cantina funcionó como un punto de encuentro para distintas generaciones.

El Club Atlético Palermo, por su parte, es una institución histórica del barrio y uno de los clubes más antiguos de la zona. Además de su rol social, se destacó por su trabajo en infantiles, donde se formó un importantísimo 9 de la Selección Argentina: Gonzalo “Pipita” Higuaín.

Uno de los restaurantes más emblemáticos del mítico barrio porteño Foto: Cantina Palermo

Más allá de su actividad deportiva, el club tuvo un papel clave en la integración social de la zona. Fue un espacio donde confluyeron familias de inmigrantes y sectores criollos, dando forma a una clase media característica de la Buenos Aires del siglo XX.

Horarios y cómo llegar a Cantina Palermo

Horarios de atención:

Martes a viernes: mediodía (menú ejecutivo)

Martes a sábado: mediodía y noche

Domingo: mediodía

Lunes: noche

Dirección:

Fitz Roy 2238, Palermo (Ciudad de Buenos Aires)

Cómo llegar:

Tren:



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Ubicada en una zona de fácil acceso, la cantina se integra al circuito gastronómico de Palermo con una propuesta que combina tradición, historia y platos abundantes.