La receta del banana coffee, el nuevo irresistible de las cafeterías que ya es tendencia

Se trata de una receta que puede hacerse fría o caliente, es saludable y tiene mucho sabor.

Banana Coffee Foto: Pinterest

El banana coffee (o café con banana) es una bebida que mezcla el sabor intenso del café con la dulzura natural y cremosa de la banana. Es refrescante, fácil de hacer y perfecto si querés algo distinto o más nutritivo que una infusión tradicional, por lo que se volvió una tendencia de internet.

En la cultura coreana, la leche de plátano es un clásico desde los años 70 y es tomado por la cultura cafetera mundial a través de este curioso match. Pero eso no es todo, sino que además conquista a los fanáticos de los nuevos sabores con la intensidad del café, la dulzura natural de la banana y su preparación cremosa, refrescante y energética.

Banana Coffee Foto: Pinterest

Se puede disfrutar frío, al estilo smoothie, ideal para días calurosos o como desayuno energético, o bien en su versión caliente, perfecta para quienes prefieren algo reconfortante pero con un giro innovador.

Además, el banana coffee es totalmente adaptable: puede prepararse con leche vegetal, agregarle canela, vainilla o incluso una cucharadita de cacao para potenciar aún más su sabor. Es una opción perfecta para quienes aman experimentar con nuevas combinaciones sin dejar de lado su dosis diaria de café.

Banana; fruta; saludable. Foto: Freepik.

Receta y paso a paso: cómo preparar banana coffee

Versión fría

Ingredientes:

1 banana madura

1 taza de café frío (mejor si es espresso o café fuerte)

½ taza de leche (puede ser vegetal)

Hielo (1 taza o a gusto)

1 cucharadita de miel, azúcar o endulzante (opcional)

½ cucharadita de canela (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación:

Colocá la banana, el café frío, la leche, el hielo y los extras (endulzante, canela, vainilla) en una licuadora. Licuá hasta obtener una mezcla suave y espumosa. Serví en un vaso alto y, si querés, decorá con un poco de canela o cacao espolvoreado.

Banana Coffee Foto: Pinterest

Versión caliente

Triturá bien una banana madura hasta que quede tipo puré. Calentá la leche en una ollita y agregale el puré de banana, mezclando bien. Sumale una taza de café caliente y mezclá hasta integrar. Si querés, pasá todo por la licuadora para que quede más suave. Endulzá a gusto y serví caliente.