Llega el Festival del Café a Buenos Aires este fin de semana:

Feria Cafecito BA, el fin de semana de 10 y 11 de mayo en la Plaza de las Naciones Unidas. Foto: Prensa

Los fanáticos del café tienen una cita imperdible este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Llega una nueva edición de Cafecito BA, el festival gastronómico que reúne algunas de las mejores cafeterías porteñas en un evento al aire libre con propuestas culturales, música y actividades para toda la familia.

La propuesta se realizará en pleno barrio de Palermo, con entrada libre y gratuita, y promete convertirse en uno de los planes más atractivos del fin de semana para quienes disfrutan del café de especialidad y las experiencias urbanas.

Cuándo y dónde será Cafecito BA en Buenos Aires

El evento se llevará a cabo en la Plaza República del Perú, ubicada en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, en Palermo.

Los horarios serán:

Sábado 9 de mayo: de 10 a 18:30 horas

Domingo 10 de mayo: de 10 a 18 horas

Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer distintos puestos gastronómicos y disfrutar de un espacio pensado para relajarse, probar sabores nuevos y compartir actividades al aire libre.

Cuándo y dónde será Cafecito BA en Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Qué cafeterías y propuestas gastronómicas habrá en Cafecito BA

Uno de los grandes atractivos del festival será la presencia de 18 cafeterías de la Ciudad de Buenos Aires, que ofrecerán distintas variedades de café, opciones de pastelería artesanal y propuestas saladas.

Además, el evento contará con precios promocionales para que más personas puedan participar de la experiencia. Según informaron desde la organización, habrá cafés desde $4.000 y propuestas gastronómicas desde $3.500.

La idea del festival es mostrar el crecimiento de la cultura cafetera en Buenos Aires, donde en los últimos años crecieron notablemente las cafeterías de especialidad y las experiencias vinculadas al café gourmet.

Cafecito BA: uno de los eventos gastronómicos más esperados en Buenos Aires.

Mucho más que café: cine, música y actividades al aire libre

Más allá de la gastronomía, Cafecito BA busca ofrecer una experiencia completa vinculada al disfrute y al encuentro social. Por eso, el festival incluirá distintas propuestas recreativas y culturales para todas las edades.

Uno de los sectores más llamativos será el cine al aire libre, donde habrá sillones y espacios de descanso para mirar series y contenidos audiovisuales en un ambiente relajado. También se instalará una biblioteca con livings, pensada para quienes quieran disfrutar de un momento de lectura mientras toman café.

La música en vivo será otro de los protagonistas del evento, generando un clima ideal para pasar la tarde en Palermo. Además, quienes quieran vivir una experiencia distinta podrán participar de sesiones de lectura de la borra del café, una práctica tradicional asociada a interpretaciones y rituales.

Cafecito BA: uno de los eventos gastronómicos más esperados en Buenos Aires.

Actividades para chicos y familias en Palermo

El festival también tendrá un espacio especialmente pensado para familias, niños y adolescentes. Allí habrá:

Carpa de realidad virtual

Juegos inflables

Actividades deportivas

Espacios de arte y recreación

De esta manera, Cafecito BA se presenta como una propuesta ideal tanto para fanáticos del café como para quienes buscan un plan diferente en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana.

Cafecito BA: uno de los eventos gastronómicos más esperados en Buenos Aires. Foto: GCBA

Cafecito BA: uno de los eventos gastronómicos más esperados en Buenos Aires

En los últimos años, los festivales gastronómicos al aire libre se consolidaron como una de las actividades favoritas de los porteños. En ese contexto, Cafecito BA logró posicionarse como uno de los eventos más esperados por quienes disfrutan de la cultura cafetera y los encuentros urbanos.

Con cafeterías reconocidas, actividades culturales y propuestas para todas las edades, el festival promete transformar Palermo en el punto de encuentro perfecto para disfrutar de un buen café durante todo el fin de semana.