El barrio porteño que transformó una embajada en un polo gourmet:

The Shelter Coffee, Belgrano. Foto: Instagram @thesheltercoffee

En una tranquila zona residencial del barrio porteño de Belgrano, un edificio de estética racionalista volvió a cobrar vida con una propuesta que mezcla gastronomía, diseño y arquitectura. Detrás de una fachada de ladrillo impecable, grandes ventanales y líneas simétricas funciona hoy un espacio que reúne cafetería, wine bar, sushi y eventos privados bajo una misma identidad visual.

El lugar se llama Shelter House y ocupa el edificio de Virrey Loreto al 2000, donde durante años funcionaron la Embajada de Venezuela y luego oficinas de una empresa china. Actualmente, el inmueble se transformó en una especie de mini polo gourmet que combina distintos conceptos gastronómicos en varios niveles, manteniendo el espíritu original de la construcción.

Cómo es el edificio foodie que transformó la ex Embajada de Venezuela en Belgrano

La idea de reconvertir los más de 700 metros cuadrados del edificio surgió de Jaime Chmea, impulsor de varias de las marcas que funcionan allí. El proyecto buscó recuperar la esencia arquitectónica de fines de los 80 con una ambientación inspirada en esa época: tonos cálidos, materiales nobles, luces de vidrio opalino y muebles con estética retro conviven en cada rincón.

The Shelter Coffee, Belgrano. Foto: Instagram @thesheltercoffee

En la planta baja funciona el café de especialidad The Shelter, que también actúa como acceso al resto de los espacios. Allí, además del café, se destacan la pastelería artesanal y una atmósfera cálida que dialoga con la arquitectura del edificio.

Wine bar, sushi y diseño: qué se puede encontrar dentro de Shelter House

En el subsuelo se encuentra Pro.Vin.Cia, un wine bar con perfil íntimo y nocturno que ofrece más de 200 etiquetas de vino y varias opciones por copa. El ambiente combina iluminación tenue, sillones de cuero y una gran mesa compartida. La propuesta gastronómica incluye tablas de quesos y charcutería, además de platos para acompañar como tortilla de papas y anchoas marplatenses.

En el segundo piso funciona Nare Sushi, uno de los proyectos gastronómicos más reconocidos del circuito porteño. El restaurante apuesta por una cocina japonesa con producto local y de estación, utilizando pescas nacionales y arroz argentino en lugar de ingredientes importados tradicionales. El espacio mantiene una estética minimalista y relajada, con opciones de omakase y piezas elaboradas con distintas variedades de pescado fresco.

Nare Sushi Bar, Belgrano. Foto: Instagram @naresushibar

Por otro lado, Damasco Dining Studio está pensado para experiencias privadas y eventos gastronómicos con reserva previa. A eso se suma una amplia terraza que podría incorporar nuevas propuestas en el futuro.

Lo que durante años fue una sede diplomática cerrada y formal, hoy se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y amantes de la gastronomía, donde el diseño, la arquitectura y la cocina conviven con una identidad muy marcada.