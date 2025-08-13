Llegó el frío a la Ciudad de Buenos Aires: a cuánto baja la temperatura este miércoles 13 de agosto, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó acerca del descenso en el termómetro, que obligará a usar más abrigos.

Ola de frío; ola polar. Foto: NA (Daniel Vides)

El pronóstico no falló y retornaron las cifras bajas de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Este miércoles 13 de agosto, se da un descenso en el termómetro, que obligará a contar con más abrigos a la hora de salir a la calle.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el retorno del frío estará acompañado por un intensidad nubosidad y casi nula presencia del sol a lo largo del día. Además, el viento se hará sentir.

Ola de frío en Buenos Aires, invierno, clima, frío Foto: Noticias Argentinas

En detalle, se espera una mínima de 10°C para este miércoles 13, mientras que la máxima subirá a apenas 15°C. Esto muestra un cambio notable con respecto al martes, ya que hubo picos por encima de los 20°C, además de mucho sol.

Con respecto a la nubosidad, habrá un cielo mayormente nublado en la mañana y tarde, mientras que a la noche estará parcialmente nublado. Un punto a tener en cuenta es que habrá ráfagas de viento intensas con dirección sudeste, que tocarán los 50 kilómetros por hora.

Vuelve el frío este miércoles a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Lo positivo es que no habrá lluvias, más allá de que para el jueves 14 se espera la jornada más fría de la semana. Las previsiones del SMN apuntan que se dará una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, números similares a los del viernes 15 y sábado 16.

Cómo estará el clima durante el Día del Niño 2025 en la Ciudad de Buenos Aires

El próximo domingo 17 de agosto se celebrará el Día del Niño 2025 en Argentina. Esta fecha, que suele reunir a las familias, no presenta posibles lluvias, hasta el momento, más allá de que las condiciones no serán las mejores.

El frío seguirá sobre la Ciudad de Buenos Aires, con una variación de entre 11°C y 17°C en el termómetro. El cielo estará mayormente nublado, por lo que habrá pocas chances de disfrutar de un agradable día al aire libre.

La buena noticia es que hará más calor, en comparación al sábado 16. El primer día del fin de semana tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 14°, también con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día.