Perfumes árabes: dónde comprar la fragancia dulce unisex que es perfecta para oler bien en invierno
Los perfumes árabes ganaron terreno en la Argentina gracias a su aroma extravagante y composiciones intensas, exóticas y de larga duración. Entre los más buscados del momento se destaca Khamrah Qahwa, una fragancia unisex de la casa Lattafa Perfumes que está causando furor en redes sociales y plataformas como Mercado Libre.
Este perfume fue lanzado en 2023, como una reinterpretación del clásico Khamrah, pero con un giro más exótico y adictivo: la incorporación del café en su base. Esta es la nota diferencial, que le aporta profundidad y una personalidad envolvente, una opción perfecta para quienes buscan destacarse y generar presencia.
Desde sus primeras atomizaciones, Khamrah Qahwa despliega un carácter vibrante y especiado, gracias a la presencia de canela, cardamomo y jengibre, ingredientes que aportan calidez y un toque picante ideal para el invierno o salidas nocturnas. La combinación de vainilla, especias orientales y la intensidad del café genera una estela dulce, profunda y cautivadora.
Dónde conseguir el perfume Khamrah Qahway y cuánto sale
El perfume árabe del que todos hablan tiene un precio en Mercado libre de 59 mil pesos en versión de 85 ml Eau de Parfum y se puede conseguir en seis cuotas de 12 mil pesos.
Gracias a su accesibilidad, este perfume árabe se posiciona como uno de los más vendidos y comentados por su excelente relación precio-calidad, su duración prolongada en la piel y su aroma sofisticado, moderno y distinto a las propuestas comerciales tradicionales.
Si estás buscando una fragancia que combine elegancia, exotismo y calidez, Khamrah Qahwa podría ser tu próxima elección estrella.
Estos perfumes no solamente ofrecen una única experiencia sensorial única, sino que además generó un gran interés entre los argentinos gracias a su sofisticación, duración y accesibilidad económica.
La perfumería árabe, con sus fórmulas intensas y cargadas de personalidad, está ganando terreno en un mercado cada vez más abierto a lo exótico y original.