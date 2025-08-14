Perfumes árabes: dónde comprar la fragancia dulce unisex que es perfecta para oler bien en invierno

El perfume Khamrah Qahwa es la nueva tendencia del 2025, pero ¿cuánto sale?

Furor por los perfumes árabes. Foto: Freepik.

Los perfumes árabes ganaron terreno en la Argentina gracias a su aroma extravagante y composiciones intensas, exóticas y de larga duración. Entre los más buscados del momento se destaca Khamrah Qahwa, una fragancia unisex de la casa Lattafa Perfumes que está causando furor en redes sociales y plataformas como Mercado Libre.

Este perfume fue lanzado en 2023, como una reinterpretación del clásico Khamrah, pero con un giro más exótico y adictivo: la incorporación del café en su base. Esta es la nota diferencial, que le aporta profundidad y una personalidad envolvente, una opción perfecta para quienes buscan destacarse y generar presencia.

Perfume Khamrah Qahwa Foto: Captura

Desde sus primeras atomizaciones, Khamrah Qahwa despliega un carácter vibrante y especiado, gracias a la presencia de canela, cardamomo y jengibre, ingredientes que aportan calidez y un toque picante ideal para el invierno o salidas nocturnas. La combinación de vainilla, especias orientales y la intensidad del café genera una estela dulce, profunda y cautivadora.

Perfume Khamrah Qahwa Foto: Captura

Dónde conseguir el perfume Khamrah Qahway y cuánto sale

El perfume árabe del que todos hablan tiene un precio en Mercado libre de 59 mil pesos en versión de 85 ml Eau de Parfum y se puede conseguir en seis cuotas de 12 mil pesos.

Perfume Khamrah Qahwa Foto: Captura

Gracias a su accesibilidad, este perfume árabe se posiciona como uno de los más vendidos y comentados por su excelente relación precio-calidad, su duración prolongada en la piel y su aroma sofisticado, moderno y distinto a las propuestas comerciales tradicionales.

Si estás buscando una fragancia que combine elegancia, exotismo y calidez, Khamrah Qahwa podría ser tu próxima elección estrella.

Estos perfumes no solamente ofrecen una única experiencia sensorial única, sino que además generó un gran interés entre los argentinos gracias a su sofisticación, duración y accesibilidad económica.

La perfumería árabe, con sus fórmulas intensas y cargadas de personalidad, está ganando terreno en un mercado cada vez más abierto a lo exótico y original.