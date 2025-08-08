El perfume árabe con aroma a rosas que enamora a todos: se puede comprar por Mercado Libre y sale menos de lo que pensás

Con notas intensas de canela, cardamomo y naranja, esta fragancia de Maison Alhambra se convirtió en todo un fenómeno viral por su calidad, duración y precio accesible.

Furor por las fragancias árabes. Foto: Freepik.

En los últimos meses, los perfumes árabes se convirtieron en una verdadera tendencia en Argentina. Este fenómeno, que crece tanto en redes sociales como en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, está impulsado por una combinación irresistible: aromas intensos, exóticos, alta duración y precios accesibles.

Una de las fragancias que más destaca es “Baroque Satin Oud”, de la marca Maison Alhambra, lanzada en 2024. Esta creación pertenece a la familia olfativa cuero y está especialmente recomendada para el invierno y las noches frescas.

Perfume árabe "Baroque Satin Oud" de Maison Alhambra. Foto: Mercado Libre.

¿A qué huele el perfume árabe “Baroque Satin Oud”?

Sus notas de salida combinan especias como azafrán, cardamomo y canela con un toque cítrico de naranja tangerina. En el corazón, se despliegan aromas florales profundos como rosa, jazmín e iris, junto a la madera de oud, muy representativa de la perfumería árabe. El fondo cálido, con cuero, vainilla, ámbar y pachulí, aporta persistencia y sensualidad a la fragancia.

Sus acordes principales, rosa, oud, especias cálidas y vainilla, le otorgan una estela distintiva, envolvente y sofisticada. En Mercado Libre, su valor es de $110.918,89, con la posibilidad de abonar en cuotas, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan lujo sin pagar precios exorbitantes.

Perfume árabe "Baroque Satin Oud" de Maison Alhambra. Foto: Mercado Libre.

Pero “Baroque Satin Oud” no es el único éxito del momento. Otra fragancia que genera furor es “Delilah”, lanzada en 2023 y posicionada dentro de la familia floral frutal. Su salida es vibrante y fresca, con notas de bergamota, ruibarbo y lichi, que dan paso a un corazón dominado por la rosa turca, lirio silvestre, jazmín y peonía. Su fondo, dulce y cálido, incluye vainilla, ámbar, pachulí, cachemira y almizcle blanco. Muchos usuarios la eligen por su semejanza con “Delina”, una exclusiva fragancia de nicho, lo que convierte a “Delilah” en una alternativa más accesible pero igualmente refinada.

Estos perfumes no solo ofrecen una experiencia sensorial única, sino que también reflejan una tendencia creciente: el interés del público argentino por productos que combinan sofisticación, duración y accesibilidad económica. La perfumería árabe, con sus fórmulas intensas y cargadas de personalidad, está ganando terreno en un mercado cada vez más abierto a lo exótico y original.