XOX Kweenies: el juguete ideal para el Día del Niño que trasciende edades, géneros y enamora con su estética kawaii

Se trata de personajes diseñados para reflejar distintas personalidades, emociones y pasiones. Conocelos en la nota.

Día del niño - info general

El Día del Niño es una celebración con gran tradición en Argentina, oficialmente establecida en 1958 por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

En 1960, la ONU hizo un llamado global para que cada país seleccionara una fecha específica dedicada al bienestar infantil. En respuesta a esta recomendación, Argentina adoptó la tradición de conmemorar una jornada dedicada a resaltar la importancia de la niñez a partir de ese año en cada tercer domingo de agosto.

De esa forma, este domingo se celebra a las infancias y comienza el desafío de decidir qué regalar. Si te gustan los regalos originales y pensados con beneficios educativos que estimulen el desarrollo cognitivo, te presentamos una opción más que interesante: los XOX Kweenies.

XOX Kweenies Foto: Redes

El juguete que trasciende edades y géneros

Se trata de muñecos que encarnan la diversidad, la creatividad y la autenticidad con una línea coleccionable que trasciende edades y géneros.

Son personajes diseñados para reflejar distintas personalidades, emociones y pasiones.

Fueron inspiradas en la estética kawaii y la cultura pop asiática, donde cada una representa un estilo de vida único, desde la Kween del azúcar pastel hasta la Kween del drama arcoíris.

XOX Kweenies Foto: Redes

Capturan la esencia de la diversidad y la autoexpresión y representan un reflejo de la identidad que cada persona puede encontrar en ellas.

Presentación

Las XOX Kweenies se presentan en cajas sorpresa (blind box) que incluyen tarjetas de colección y un packaging reutilizable que se convierte en diorama.

Sus colores pasteles, accesorios temáticos y ojos con efecto caramelo las tornan de interés para coleccionistas de todas las edades.

Se encuentran dentro de la corriente de personajes lúdicos que, por su originalidad, se van imponiendo, no sólo entre los niños de otras partes sino también de adultos y coleccionistas, como los Labubus.

Fenómeno de Tik Tok

Los Labubus se convirtieron en un fenómeno en TikTok, donde los usuarios los muestran en videos creativos que acumulan millones de visualizaciones.

Lejos están sin embargo de hacerle sombra al juguete más popular de la historia, que mantiene el liderazgo en ventas, con más de 450 millones de unidades en todo el mundo, desde hace 50 años: el cubo de Rubik.

En el caso de las XOX Kweenies, cada personaje está diseñado con esmero para transmitir emociones y contar una historia propia. Su colección de ediciones estándar y limitadas las convierte en verdaderos objetos de deseo, generando una experiencia de exploración y descubrimiento.