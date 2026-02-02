La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió maquillajes y perfumes infantiles sin registro. Foto: Grok AI.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la publicidad en todo el territorio nacional de una serie de maquillajes y perfumes infantiles que se vendían sin la correspondiente autorización sanitaria.

La decisión fue formalizada a través de la Disposición 221/2026, publicada en el Boletín Oficial, tras una serie de inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Durante esos operativos, el organismo detectó que varios cosméticos y perfumes dirigidos al público infantil carecían de los datos de identificación obligatorios exigidos por la normativa vigente.

Según advirtió la ANMAT, los productos no contaban con número de inscripción sanitaria, legajo del elaborador ni información sobre el responsable técnico. Esta ausencia de registros impide conocer si los artículos fueron fabricados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y si los ingredientes utilizados están permitidos para su aplicación en la piel, lo que representa un potencial riesgo para la salud.

La lista de maquillajes y perfumes infantiles prohibidos por ANMAT

Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran:

Bebés Llorones: Kit de belleza “PEQUEÑA PUPINA” (paleta de sombras, esmalte y labiales).

Lilo & Stitch: Juego de maquillaje artístico marca “PEQUEÑA DISEÑADORA”.

Disney Princesses: Set de belleza (rubor, labial y esmalte).

My Little Pony: Set de belleza (esmalte y labiales).

Hello Kitty: Set de maquillaje marca “IMAN OF NOBLE”.

Labubus: Set de belleza sin marca.

Piku: Set de belleza con paleta de sombras.

Bicgerbowe: Base líquida con color en envase con forma de oso.

Victorious Final: Perfume con vaporizador “SUNSHINE”.

Desde el organismo explicaron que el uso de maquillajes y perfumes sin autorización puede provocar reacciones adversas, como alergias, irritaciones cutáneas o problemas dermatológicos, especialmente en niños, cuya piel es más sensible. Además, al no existir controles oficiales, no se puede descartar la presencia de sustancias prohibidas o no aptas para uso cosmético.

La disposición establece que la prohibición alcanza no solo a los comercios físicos, sino también a la venta a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales. Además, la ANMAT ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país para reforzar los controles y evitar la circulación de estos productos.