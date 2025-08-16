Cuánto cuesta el nuevo Rasta Tricolor, el alfajor furor entre los más bajoneros

Con su generosa cantidad de dulce de leche, tamaño grande y precio accesible, esta nueva golosina se convirtió en la opción favorita de quienes buscan algo rico sin golpear el bolsillo.

Alfajor Rasta TRICO. Foto: Canal26.com

Si hay algo que caracteriza a los alfajores Rasta, además de su popularidad entre los más bajoneros, es su precio accesible y su generosa cantidad de dulce de leche. Ahora, una nueva versión está dando que hablar: se trata de un alfajor tricolor que combina sabor, originalidad y un guiño visual imposible de ignorar.

Esta nueva propuesta no solo llama la atención por sus colores vibrantes —rojo, amarillo y verde, en alusión directa al estilo rasta que caracteriza a la marca—, sino también por su combinación de sabores, que mezcla dulce de leche y maicena.

Alfajor Rasta TRICO, el nuevo lanzamiento de la marca. Foto: Instagram @rastaalfajores

Así, la marca llega al Campeonato Mundial del Alfajor con un gran lanzamiento que nadie se quiere perder. Con combinaciones innovadoras y sabores pensados para todos los paladares, se consolida como una de las propuestas más esperadas del evento.

Alfajor Rasta TRICO. Foto: Canal26.com

Cuánto sale el alfajor Rasta TRICO y dónde se consigue

En el marco del Campeonato Mundial del Alfajor, el alfajor Rasta Trico se consigue a $1.500, un precio accesible que caracteriza a la marca, sin resignar calidad ni sabor. Sin embargo, en algunos kioscos como Open 25 hs, los usuarios comentaron que lo encontraron a $1900.

Alfajor Rasta TRICO, el nuevo lanzamiento de la marca. Foto: Instagram @rastaalfajores

Cuánto sale el alfajor Rasta, el más vendido en los kioscos, superando a Guaymallén y Capitán del Espacio

El alfajor es una de las golosinas predilectas por los habitantes de nuestro país, toda una tradición, un símbolo cultural y un acompañante ideal para las meriendas y desayunos y un buen mate o café. Por muchos años había un rey indiscutido de los kioscos, posicionándose como el más vendido, aunque eso llegó a su fin.

Alfajor Rasta, golosina. Foto: Instagram @rastaalfajores

En apenas tres años desde su lanzamiento, el alfajor Rasta logró llegar al podio de los más vendidos, según la encuesta realizada anualmente por Infokioscos.

Para tener una referencia concreta, el precio actual de un Rasta ronda entre $1200 y $1400 la unidad, aunque se recomienda verificar en locales de cercanía, donde los valores pueden ser diferentes. Pero ojo, en aplicaciones de delivery lo podés encontrar hasta con un valor de $2000.

Ranking de los más vendidos en 2025

El podio del ranking de alfajores más vendidos en kioscos 2025: