Mala noticia de ANSES: los titulares de una asignación clave tendrán un descuento de $23 mil en su cobro de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá un nuevo aumento en el noveno mes del año, aunque también retendrá una importante cifra.

Septiembre 2025 tendrá un aumento en los haberes de los programas y planes sociales que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Tras conocerse la inflación del 1,9% en los precios de julio, ese mismo porcentaje subirán los pagos, aunque un grupo tendrá un importante descuento.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) están alcanzados por la suba que impactará en el pago de septiembre de 2025. Sin embargo, hay una mala noticia para ellos y es que el organismo se quedará con una parte del pago mensual.

El aumento del 1,9% lleva la asignación a $115.088, además de la Tarjeta Alimentar, que suma un extra a los bolsillos de estas familias. Este beneficio depende de la cantidad de hijos por grupo familiar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

Por ende, los titulares de la AUH recibirán un mínimo de $167.338 en septiembre 2025, aunque habrá un descuento por parte del ANSES. Si bien el pago de la Asignación es de $115.088, habrá una retención del 20%, por lo que a la cuenta ingresará $92.070.

Esta decisión tiene que ver con la Libreta AUH, que acumula un 20% mensual durante todo el año, para cobrarse tras cumplir con el ciclo lectivo escolar, además de verificar que las vacunas están al día en el caso de los menores de edad. Esto significa que el monto acumulado se acreditará durante el 2026.

ANSES en septiembre 2025: cuánto se cobrará con el aumento por la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar

1 hijo : $92.070,40 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $144.320,40.

2 hijos : $184.140,80 + $81.936 = $266.076,80.

3 hijos : $276.211,20 + $108.062 = $384.273,20.

4 hijos : $368.281,60 + $108.062 = $476.343,60.

5 hijos : $460.352,00 + $108.062 = $568.414,00.

6 hijos: $552.422,40 + $108.062 = $660.484,40.

Complemento Leche de ANSES

Cabe recordar que para algunos casos rige también el pago del Complemento Leche. Esto está dirigido a los titulares de la AUH que tienen hijos de hasta 3 años, que equivale a un pago extra de $42.711 durante septiembre 2025.

Este beneficio se acredita de manera automática para las personas que cumplen con este requisito.