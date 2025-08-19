Ordenan retirar del mercado un reconocido café: podría generar perforación intestinal por tener fragmentos de vidrio

Las autoridades ordenaron su retiro del mercado e instan a la población a no consumirlo.

Ordenan retirar un reconocido café por presentar fragmentos de vidrio. Foto: Pixabay.

En una medida preventiva para proteger la salud pública, las autoridades de Estados Unidos y la cadena minorista Dollar General anunciaron el retiro voluntario de un café instantáneo muy popular: Clover Valley Instant Coffee en presentación de ocho onzas.

La decisión se tomó tras detectar un posible riesgo para los consumidores, específicamente la presencia de fragmentos de vidrio en algunos envases, lo cual podría causar lesiones graves como cortes en boca y garganta, daños internos, problemas en piezas dentales o incluso perforación intestinal.

Este café podría generar importantes trastornos para la salud de sus consumidores. Foto: Unsplash.

El retiro afecta a productos distribuidos entre el 9 y el 21 de julio de 2025 en más de 40 estados, incluidos California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) fue notificada del incidente y respalda el retiro del producto como medida de precaución.

¿Qué lotes del peligroso café están afectados?

Los consumidores deben verificar si poseen alguno de los siguientes lotes:

L-5163 (fecha de vencimiento: 13/12/2026)

L-5164 (fecha de vencimiento: 13/12/2026)

L-5165 (fecha de vencimiento: 14/12/2026)

La información del lote se encuentra impresa alrededor del cuello del envase. El código UPC del producto es 876941004069.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Si se adquirió este producto durante el período mencionado, no se debe consumir. En su lugar, hay que desecharlo de forma segura para evitar riesgos. Posteriormente, se puede solicitar un reembolso sin necesidad de presentar el recibo. Solo se requiere el envase o los datos del lote afectado.

Recomiendan no consumir este café y pedir el reembolso de la compra. Foto: Unsplash.

El reembolso cubre el valor de compra y los impuestos aplicables. Hasta ahora, no se han reportado casos confirmados de lesiones, pero la empresa continúa investigando el origen del problema.