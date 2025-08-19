Tormentas y alertas en la Ciudad de Buenos Aires: a qué hora se darán las lluvias más fuertes este martes 19 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su pronóstico que se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Daniel Vides/NA.

La semana en la Ciudad de Buenos Aires arrancó protagonizada por el mal tiempo. Este martes 19 de agosto se darán importantes tormentas y lluvias a lo largo del día en el territorio porteño y sus alrededores, por lo que resulta fundamental conocer cuándo se dará el peor momento de las precipitaciones en el marco de la ciclogénesis.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 19 se mantienen vigentes las alertas por las condiciones desfavorables sobre CABA y otros puntos del AMBA.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

A qué hora se darán las lluvias más fuertes en la Ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, cabe destacar que los momentos más intensos se darán durante la mañana y la tarde, cuando se esperan lluvias fuertes sobre la Ciudad de Buenos Aires. Las probabilidades tocan el 70%, por lo que se espera una intensidad notoria en la primera parte del día. Luego, comenzará la leve mejora, con lluvias en la noche.

Se esperan lluvias y tormentas a lo largo de todo el día en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El pronóstico del SMN advirtió que hay dos alertas vigentes para CABA: una amarilla y una naranja por lluvias. La primera advertencia rige hasta la mañana, mientras que la otra es hasta la tarde de este martes 19 de agosto.

Alertas por lluvias fuertes en la Ciudad de Buenos Aires

En el caso del color naranja, se advierte que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“. El amarillo, por parte, representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En detalle, el Servicio Meteorológico Nacional apuntó, acerca de la alerta amarillo, que “el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”. Y suman que “no se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”.

Alerta naranja sobre la Ciudad de Buenos Aires por las fuertes tormentas. Foto: SMN

Con respecto a la advertencia de color naranja: “El área será afectada por lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

La buena noticia dentro de estas complicaciones climáticas es que no habrá un gran cambio a nivel temperatura. Los valores esperados rondan entre los 13°C y 16°C, por lo que no habrá un cambio notable. De todos modos, habrá ráfagas de viento a lo largo de toda la jornada que tocarán los 50 kilómetros por hora, acorde a la ciclogénesis esperada.